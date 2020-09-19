百年洋樓巴洛克音樂會 高雄陳中和紀念館音樂饗宴動人

高雄市知名大家族陳家的老宅「陳中和紀念館」今晚有一場紀念音樂會，前副總統陳建仁、高雄市長陳其邁也到場參與。陳家第四代、高醫董事長陳建志表示，今天陳家洋樓落成百年，高雄從「打狗」改名「高雄州」也是百年，又逢9月19日世界古蹟日，因此舉辦這場巴洛克音樂會，祝福下個百年的延續與新生。

陳中和紀念館位在苓雅區，原名「餘慶居」，是陳建志的「阿祖」陳中和於1920年所建。陳建志說，他的阿祖在這處住了10年，當時家族的洋樓有兩處，另一處在現在的四維路上，後來因都市計畫開闢道路拆除；現在紀念館這一棟洋樓，外觀是巴洛克風格，裡面則是道地的台灣建築特色，因是日本建築師建造的，也有一點日式建築的韻致。

今晚音樂會，由財團法人陳中和翁慈善基金會舉辦，陳建志是基金會董事，董事長是高雄市議會前議長陳田錨的大兒子陳建東。

陳建志說，音樂會視覺是洋樓，同時有茶會是用高雄在地食材為主，呈現陳家與高雄緊密的關係，也呈現 高雄的底韻；這是一場打造集合視覺、味覺、嗅覺與聽覺的古典音樂饗宴。

陳中和紀念館建地900坪，連同庭院2700坪，是磚造二層樓建物，外部有拱圈、圓柱、迴廊、三角山牆等西方建築元素，內部則為九宮格設計，古典式山牆、老虎窗、拱心石、地板撲面、窗框、石柱等，是閩南的傳統建築格局。