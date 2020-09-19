快訊

黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百年洋樓巴洛克音樂會 高雄陳中和紀念館音樂饗宴動人

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市百年洋樓陳中和紀念館今晚舉辦一場集視覺、味覺、嗅覺與聽覺的巴洛克古典音樂饗宴。記者楊濡嘉／攝影
高雄市百年洋樓陳中和紀念館今晚舉辦一場集視覺、味覺、嗅覺與聽覺的巴洛克古典音樂饗宴。記者楊濡嘉／攝影

高雄市知名大家族陳家的老宅「陳中和紀念館」今晚有一場紀念音樂會，前副總統陳建仁、高雄市長陳其邁也到場參與。陳家第四代、高醫董事長陳建志表示，今天陳家洋樓落成百年，高雄從「打狗」改名「高雄州」也是百年，又逢9月19日世界古蹟日，因此舉辦這場巴洛克音樂會，祝福下個百年的延續與新生。

陳中和紀念館位在苓雅區，原名「餘慶居」，是陳建志的「阿祖」陳中和於1920年所建。陳建志說，他的阿祖在這處住了10年，當時家族的洋樓有兩處，另一處在現在的四維路上，後來因都市計畫開闢道路拆除；現在紀念館這一棟洋樓，外觀是巴洛克風格，裡面則是道地的台灣建築特色，因是日本建築師建造的，也有一點日式建築的韻致。

今晚音樂會，由財團法人陳中和翁慈善基金會舉辦，陳建志是基金會董事，董事長是高雄市議會前議長陳田錨的大兒子陳建東。

陳建志說，音樂會視覺是洋樓，同時有茶會是用高雄在地食材為主，呈現陳家與高雄緊密的關係，也呈現 高雄的底韻；這是一場打造集合視覺、味覺、嗅覺與聽覺的古典音樂饗宴。

陳中和紀念館建地900坪，連同庭院2700坪，是磚造二層樓建物，外部有拱圈、圓柱、迴廊、三角山牆等西方建築元素，內部則為九宮格設計，古典式山牆、老虎窗、拱心石、地板撲面、窗框、石柱等，是閩南的傳統建築格局。

洋樓隨歲月斑駁褪色，陳家後人成立基金會於1996年委由成大建築系依照史料修復，每個月的第二個星期六開放參觀。

高雄市百年洋樓陳中和紀念館兼有巴洛克、閩南和日本建築風格。記者楊濡嘉／攝影
高雄市百年洋樓陳中和紀念館兼有巴洛克、閩南和日本建築風格。記者楊濡嘉／攝影
高雄市百年洋樓陳中和紀念館兼有巴洛克、閩南和日本建築風格，每個月的第二個星期六開放參觀。記者楊濡嘉／攝影
高雄市百年洋樓陳中和紀念館兼有巴洛克、閩南和日本建築風格，每個月的第二個星期六開放參觀。記者楊濡嘉／攝影
高醫董事長、陳中和翁慈善基金會董事陳建志藉今晚的巴洛克音樂會，祝福下個百年的延續與新生。記者楊濡嘉／攝影
高醫董事長、陳中和翁慈善基金會董事陳建志藉今晚的巴洛克音樂會，祝福下個百年的延續與新生。記者楊濡嘉／攝影

延伸閱讀

陳其邁打包票 讓高雄青年在故鄉找到好工

推廣海洋教育！高科大打造桌遊課程「人人都是漁大師」

明基材外銷實績優 獲金貿獎最佳貿易貢獻獎

李遠哲談氣候變遷 與學生對話：不停探索追究找到答案

相關新聞

身障者就業不易 伊甸去年高雄媒合成功45人

「我想找工作！」身心障礙者就業不易，今年38歲的明彥因脊髓側彎、駝背，就業始終不順。伊甸基金會提供身障就業媒合服務，去年...

全國古蹟日 高雄熱推山與海的跨域綺想

迎接今年全國古蹟日，高雄市政府文化局以「山與海的跨域綺想」為主題，希望以「遺產教育行動‧翻轉與創新」的理念將文化資產的美...

服務偏鄉 高雄稅務、監理行動辦公室25日到那瑪夏

為減少偏鄉民眾因洽公舟車勞頓，高雄市稅捐處與旗山監理站攜手，將於9月25日上午10時至下午14時，在那瑪夏區公所設置稅務...

原民主委：40年前怕人知道「自己是山地人」現在相反

行政院原住民族委員會獎勵傑出專門人才，頒獎會首度移師高雄市。原民會主委夷將·拔路兒今早出席頒獎會，有感而發說，40年前他...

亞聚林園廠起火 陳其邁要求重罰

亞聚高雄林園廠因製程反應器破裂盤異常洩壓，排放黑煙約3分鐘，引起周邊居民不安，繼乙烯外洩案後，高雄市政府也對工廠管理拉高...

萬丹果農從印刷業退休 種「水蜜芭樂」開創事業第二春

萬丹農友黃沼桔（50多歲）過去從事印刷業，近年將事業移轉給子女經營，自己則購買6分多的農地，來種植「水蜜芭樂」與「珍珠芭...

暴力拔指被查出竟是密醫 高雄這家診所栽了！

高雄一名女子手指遭車門夾傷，拇指腫脹發黑到鼓山區一家診所求診，清創過程高姓員工態度不佳，手術過程未戴手套且動作粗魯，才發...

陳其邁喊話 創造高雄就業機會

高雄市長陳其邁昨天下午參加勞工局主辦的大型徵才活動，他向民眾信心喊話，後疫情時代，全球供應鏈重組，是投資高雄的最好時刻，...

屏縣串聯產業資源 推動農村旅行

屏縣府5年前成立農村再生推動辦公室，萬丹鄉30個村有10個申請農村再生計畫，母雞帶小雞，崙頂帶著灣內、廈北社區發掘產業特...

志工進偏鄉 為老人免費裝扶手

高齡長者肌力變差，若不慎摔倒健康可能就此走下坡。「笁樂種子基金」免費替家有年滿80歲的偏鄉長輩住家裝設不鏽鋼扶手，志工群...

百年洋樓巴洛克音樂會 高雄陳中和紀念館音樂饗宴動人

高雄市知名大家族陳家的老宅「陳中和紀念館」今晚有一場紀念音樂會，前副總統陳建仁、高雄市長陳其邁也到場參與。陳家第四代、高...

大鵬灣淪廢棄物堆積場？鵬管處：是浚渫工程臨時便道

屏東大鵬管國家風景區的灣域浚渫工程區，有民眾最近發現工程區旁堆置大面積的建築廢棄物，在網路發文批「國家風景區竟淪為廢棄物...

熱門新聞

海拔3100公尺施工讓業者卻步 369山莊爭取重建

關渡橋鬧輕生…淡水塞爆 議員：快建淡北道路

影／被列一等站...玉里車站雨後狂漏水 旅客走避直呼太誇張

暴力拔指被查出竟是密醫 高雄這家診所栽了！

員林市最牛釘子戶怎麼只拆一半？ 原來是這樣…

離島運動會今熱鬧登場 三離島縣長齊聚馬祖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。