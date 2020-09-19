亞聚林園廠排放大量黑煙 高市環保局將依法開罰
亞聚高雄林園廠今午因製程反應器破裂盤異常洩壓，排放大量黑煙，造成天空一片烏黑，雖立即獲得控制，高市環保局將依空汙法開罰10至500萬元。
環保局表示，今午1點23分左右，稽查人員在亞聚公司稽查時發現該排放黑煙情形，經查是製程反應器破裂盤異常洩壓，安全閥跳脫致反應器中的製程氣體燃燒，碳粒產生大量火光及黑煙，濃煙汙染嚴重，將依空汙法第32條告發10至500萬元整。
環保局表示，民眾如果發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣汙染物時，可撥打公害陳情專線，由稽查人員前往查處、取樣、蒐證；大家一起來揪出汙染排放源，讓汙染工廠無所遁形。
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