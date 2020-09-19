高雄市公共托嬰中心與社會住宅結合 將陸續新增13處

高雄市社會局雖有17處公共托嬰中心，今年內也要設13處小型托育社區家園，但很多新手家長仍不時向市府反映收托人數太少。社會局長謝琍琍表示，收托人數20到30人的公共托嬰中心會再增加，已規畫與都發局、內政部合作，未來會在高雄市推出13處的社會住宅公托中心，已完工啟用的前金社會住宅一樓就有3間。

高雄市都發局表示，已規畫的3處社會住宅都留空間給公托，多在一樓，部分是一、二樓，內政部國家住都中心在高雄規畫10個基地要推社會住宅，也都會依社會局的需求留出照顧幼童的空間，這10處基地分布在市區和郊區，將來市區、郊區，加上都發局的3處社宅，會有13處基地供新設公托中心使用。

社會局副局長葉玉如說，目前的公托中心、社區托育家園，多用市府可用的閒置空間修繕，社會住宅則是在建構時就告知都發局如何規畫空間，所花的時間和經費比較少；前金社會住宅的3間，都在一樓，方便老師照顧與家長接送。

高雄市目前17處公共托嬰中心，每處收托30名到40名嬰幼兒，社區托育家園每處收托12名。