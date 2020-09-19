陳其邁打包票 讓高雄青年在故鄉找到好工

高雄市長陳其邁今午參加勞工局主辦的大型徵才活動向民眾信心喊話，疫後全球供應鍊重組，是投資台灣，投資高雄的最好時刻，市府會全方位創造就業機會，讓年輕人不必再北漂。

高雄市勞工局在科工館辦徵才活動並展現職訓成果，邀40家廠商釋出1000多個工作機會，提升民眾的創業力與就業力。

陳其邁到場為求職民眾打氣，他說疫後時代供應鍊加速重組，高科技產業尤其舉足輕重，半導體產業擴大布局，勢帶動國際大廠投資台灣，據行政院估計未來幾年約會投資2.7兆，近期就傳出台積電及封測大廠可能前來投資。

「促成產業轉型及增加就業機會，是我競選時的重要政見」陳表示，吸引高科技廠商落腳高雄後，希望進一步協助傳統產業進行數位轉型，透由這些數位解決方案再吸引5G、AI及數位內容廠商投資高雄，全方位增加就業機會，「協助產業轉型，將是市府最重要的工作」。

陳表示，過去幾年高雄青年失業率約11.3%，今年受疫情影響已拉升到13.9%，是迫切需要解決的課題，今年高市徵才活動辦400場，明年會辦到450場，職訓班也由81班增至85班，快速有效媒合青年就業。

「一份好的工作，成就一個家」陳其邁說，年輕人畢業到職場，能有一份好的工作足以娶妻生，安身立命，非常重要。因此政府的責任是營造好的經濟環境，創造更多就業機會，他也相信高雄會是好的投資環境。