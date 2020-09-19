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大鵬灣淪廢棄物堆積場？鵬管處：是浚渫工程臨時便道

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東大鵬管國家風景區的灣域浚渫工程區旁堆置大面積的建築廢棄物，鵬管處指因底泥土質屬軟爛黏土，是方便廠商施工的臨時便道土方，縣環保局稽查後並無違反相關環保法令。記者潘欣中／翻攝
屏東大鵬管國家風景區的灣域浚渫工程區旁堆置大面積的建築廢棄物，鵬管處指因底泥土質屬軟爛黏土，是方便廠商施工的臨時便道土方，縣環保局稽查後並無違反相關環保法令。記者潘欣中／翻攝

屏東大鵬管國家風景區的灣域浚渫工程區，有民眾最近發現工程區旁堆置大面積的建築廢棄物，在網路發文批「國家風景區竟淪為廢棄物堆積場」、「旅遊采風美地變魚鳥難棲惡地」，成為地方熱議話題；鵬管處澄清，因底泥土質屬軟爛黏土，是方便廠商施工的臨時便道土方，縣環保局稽查後並無違反相關環保法令。

鵬管處表示，為改善大鵬灣域的水質狀況，提供發展海上遊憩的水質及保持航道安全航行深度，鵬管處正積極辦理灣域全面底泥浚渫，並依環評規定在核定的地點回填，因底泥土質屬軟爛黏土，廠商在施工技術上申請依工程會施工規範的可再利用的營建剩餘土石方，鋪築施工便道，以利工程車輛機具通行，順利進行工程。

鵬管處說，縣環保局非常重視土方回填區的環境品質，8月14日至現場稽查回填的施工便道土方，並無民眾所稱廢棄物，表示無違反相關環保法令；觀光局及鵬管處也在接獲通報後至現場稽查工程；感謝全民共同對公共工程的監督，會持續監督廠商施工便道土方，需以合法土石進行，並控制合理使用量，以維護轄區環境及施工品質。

廢棄物

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