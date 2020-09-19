快訊

黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

相隔百年恢復夜巡遶境 恆春城隍爺逐魔一併驅疫

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
恆春城隍爺今天恢復消失百年的「驅疫逐魔」夜巡遶境，除了在地廟宇神轎隨行，新竹、雲林和宜蘭蘇澳城隍爺也專程南下共襄盛舉。記者潘欣中／攝影
恆春城隍爺今天恢復消失百年的「驅疫逐魔」夜巡遶境，除了在地廟宇神轎隨行，新竹、雲林和宜蘭蘇澳城隍爺也專程南下共襄盛舉。記者潘欣中／攝影

日治時代廟址被毀壞，「寄神籬下」多年的恆春城隍爺，地方人士6年前募款重建新廟，將神尊請回安座，廟方表示月前接獲神旨，今天下午恢復消失百年的夜巡遶境「驅疫逐魔」活動，除了在地廟宇神轎隨行，新竹、雲林和宜蘭蘇澳城隍爺也專程南下共襄盛舉，廟方同時重現全台罕見的「拜城門主」貼榜文宗教民俗儀式，信眾沿街祭拜虔心祈福。

地方耆老指出，恆春古城在清光緒5年（1880元）建城完成，縣城隍廟建於1893年，日治時期皇民化統治，日人鼓勵祭拜日本神社取代廟宇，城隍廟年久失修頹圮，日人在1921順勢拆除，神像被信徒搶救下來，安置在恆春西門城旁的三山國王廟，有信眾稱被城隍爺託夢，希望回到原來的廟宇，不想再「寄神籬下」，眾人集資6年前在現恆春轉運站後方建新廟。

「這是百餘年後首次夜巡，適逢疫情期間，還有驅除瘟疫的用意！」恆春城隍爺管理委員會主任委員姚度良說，各地城隍爺農曆5月13日誕辰時，會安排夜巡遶境為轄內的居民祈福，因恆春城隍爺在日治時代被拆除後就「寄神籬下」，直到6年前重建新廟才請回安座，月前接獲神旨指定今天恢復消失百年的夜巡遶境，適逢在疫情期間出巡一併驅除瘟疫，意義不凡。

恆春縣城隍這次夜巡遶境活動，除了在地廟宇出動神轎隨行，新竹、雲林和宜蘭蘇澳城隍爺特地專程南下共襄盛舉，有趣的是，蘇澳城隍爺指示要和恆春城隍爺同轎遶境，同時可以敘舊；廟方同時重現罕見的「拜城門主」貼榜文儀式，廟方說，每個城門都有象徵守城門的城門主，城隍爺出巡時，廟方拜完城門主，會在城門口貼上昭告鬼魂的「榜文」，有冤情可向城隍爺申訴，恆春因是全台唯一完整保存四城門的古城，才能完整進行。

恆春城隍爺今天恢復消失百年的「驅疫逐魔」夜巡遶境，除了在地廟宇神轎隨行，新竹、雲林和宜蘭蘇澳城隍爺也專程南下共襄盛舉。記者潘欣中／攝影
恆春城隍爺今天恢復消失百年的「驅疫逐魔」夜巡遶境，除了在地廟宇神轎隨行，新竹、雲林和宜蘭蘇澳城隍爺也專程南下共襄盛舉。記者潘欣中／攝影
恆春城隍爺今天恢復消失百年的「驅疫逐魔」夜巡遶境，有趣的是，蘇澳城隍爺指示要和恆春城隍爺同轎遶境，同時可以敘舊。記者潘欣中／攝影
恆春城隍爺今天恢復消失百年的「驅疫逐魔」夜巡遶境，有趣的是，蘇澳城隍爺指示要和恆春城隍爺同轎遶境，同時可以敘舊。記者潘欣中／攝影

城隍爺 恆春 遶境

延伸閱讀

候鳥殺手鳥仔踏再現恆春 警方護野鳥、反獵鷹專案緊盯

鬼門關逾假未歸！嘉義城隍出巡賴清德扶轎：到諸羅城就是回家

來台避寒白冠水雞春天北返 恆春這對打破冬來春返定律

恆春代理鎮長驚約聘員工近半 新科鎮長：全面檢討人事

相關新聞

三部花系列作品 陳耀昌以恆春半島原住民補足台灣史

屏東縣政府今天上午在屏東青年學院辦理2020全國古蹟日活動，以「歷史的現在進行式」為主軸，邀請從醫學跨足史學的醫師陳耀昌...

身障者就業不易 伊甸去年高雄媒合成功45人

「我想找工作！」身心障礙者就業不易，今年38歲的明彥因脊髓側彎、駝背，就業始終不順。伊甸基金會提供身障就業媒合服務，去年...

全國古蹟日 高雄熱推山與海的跨域綺想

迎接今年全國古蹟日，高雄市政府文化局以「山與海的跨域綺想」為主題，希望以「遺產教育行動‧翻轉與創新」的理念將文化資產的美...

服務偏鄉 高雄稅務、監理行動辦公室25日到那瑪夏

為減少偏鄉民眾因洽公舟車勞頓，高雄市稅捐處與旗山監理站攜手，將於9月25日上午10時至下午14時，在那瑪夏區公所設置稅務...

原民主委：40年前怕人知道「自己是山地人」現在相反

行政院原住民族委員會獎勵傑出專門人才，頒獎會首度移師高雄市。原民會主委夷將·拔路兒今早出席頒獎會，有感而發說，40年前他...

亞聚林園廠起火 陳其邁要求重罰

亞聚高雄林園廠因製程反應器破裂盤異常洩壓，排放黑煙約3分鐘，引起周邊居民不安，繼乙烯外洩案後，高雄市政府也對工廠管理拉高...

萬丹果農從印刷業退休 種「水蜜芭樂」開創事業第二春

萬丹農友黃沼桔（50多歲）過去從事印刷業，近年將事業移轉給子女經營，自己則購買6分多的農地，來種植「水蜜芭樂」與「珍珠芭...

暴力拔指被查出竟是密醫 高雄這家診所栽了！

高雄一名女子手指遭車門夾傷，拇指腫脹發黑到鼓山區一家診所求診，清創過程高姓員工態度不佳，手術過程未戴手套且動作粗魯，才發...

陳其邁喊話 創造高雄就業機會

高雄市長陳其邁昨天下午參加勞工局主辦的大型徵才活動，他向民眾信心喊話，後疫情時代，全球供應鏈重組，是投資高雄的最好時刻，...

屏縣串聯產業資源 推動農村旅行

屏縣府5年前成立農村再生推動辦公室，萬丹鄉30個村有10個申請農村再生計畫，母雞帶小雞，崙頂帶著灣內、廈北社區發掘產業特...

志工進偏鄉 為老人免費裝扶手

高齡長者肌力變差，若不慎摔倒健康可能就此走下坡。「笁樂種子基金」免費替家有年滿80歲的偏鄉長輩住家裝設不鏽鋼扶手，志工群...

百年洋樓巴洛克音樂會 高雄陳中和紀念館音樂饗宴動人

高雄市知名大家族陳家的老宅「陳中和紀念館」今晚有一場紀念音樂會，前副總統陳建仁、高雄市長陳其邁也到場參與。陳家第四代、高...

熱門新聞

海拔3100公尺施工讓業者卻步 369山莊爭取重建

關渡橋鬧輕生…淡水塞爆 議員：快建淡北道路

影／被列一等站...玉里車站雨後狂漏水 旅客走避直呼太誇張

員林市最牛釘子戶怎麼只拆一半？ 原來是這樣…

暴力拔指被查出竟是密醫 高雄這家診所栽了！

離島運動會今熱鬧登場 三離島縣長齊聚馬祖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。