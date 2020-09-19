相隔百年恢復夜巡遶境 恆春城隍爺逐魔一併驅疫
日治時代廟址被毀壞，「寄神籬下」多年的恆春城隍爺，地方人士6年前募款重建新廟，將神尊請回安座，廟方表示月前接獲神旨，今天下午恢復消失百年的夜巡遶境「驅疫逐魔」活動，除了在地廟宇神轎隨行，新竹、雲林和宜蘭蘇澳城隍爺也專程南下共襄盛舉，廟方同時重現全台罕見的「拜城門主」貼榜文宗教民俗儀式，信眾沿街祭拜虔心祈福。
地方耆老指出，恆春古城在清光緒5年（1880元）建城完成，縣城隍廟建於1893年，日治時期皇民化統治，日人鼓勵祭拜日本神社取代廟宇，城隍廟年久失修頹圮，日人在1921順勢拆除，神像被信徒搶救下來，安置在恆春西門城旁的三山國王廟，有信眾稱被城隍爺託夢，希望回到原來的廟宇，不想再「寄神籬下」，眾人集資6年前在現恆春轉運站後方建新廟。
「這是百餘年後首次夜巡，適逢疫情期間，還有驅除瘟疫的用意！」恆春城隍爺管理委員會主任委員姚度良說，各地城隍爺農曆5月13日誕辰時，會安排夜巡遶境為轄內的居民祈福，因恆春城隍爺在日治時代被拆除後就「寄神籬下」，直到6年前重建新廟才請回安座，月前接獲神旨指定今天恢復消失百年的夜巡遶境，適逢在疫情期間出巡一併驅除瘟疫，意義不凡。
恆春縣城隍這次夜巡遶境活動，除了在地廟宇出動神轎隨行，新竹、雲林和宜蘭蘇澳城隍爺特地專程南下共襄盛舉，有趣的是，蘇澳城隍爺指示要和恆春城隍爺同轎遶境，同時可以敘舊；廟方同時重現罕見的「拜城門主」貼榜文儀式，廟方說，每個城門都有象徵守城門的城門主，城隍爺出巡時，廟方拜完城門主，會在城門口貼上昭告鬼魂的「榜文」，有冤情可向城隍爺申訴，恆春因是全台唯一完整保存四城門的古城，才能完整進行。
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