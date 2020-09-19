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黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

高市毒防局力推無毒家園 辦親子反毒同樂探索營

攝影中心 / 記者劉學聖／高雄即時報導
高市毒防局精心規劃富有冒險趣味的闖關活動，寓教於樂讓親子共同學習識毒、防毒、拒毒技巧。圖／高市毒防局提供
高市毒防局精心規劃富有冒險趣味的闖關活動，寓教於樂讓親子共同學習識毒、防毒、拒毒技巧。圖／高市毒防局提供

為達到反毒教育札根家庭及強化家庭親子共同對反毒的認識，高雄市毒防局今天在中央公園舉辦「2020無毒家園親子同樂探索營-防毒趣味定向越野」活動，現場300名親子進行越野闖關遊戲，毒防局精心規劃富有冒險趣味的闖關活動，吸引超過100組親子報名，寓教於樂讓親子共同學習識毒、防毒、拒毒技巧，強化反毒免疫力，更助提升親子互動及家庭關係。

毒防局長林瑩蓉表示，從輔導個案經驗發現施用毒品者多有童年逆境經驗，缺乏家庭支持與關懷，因而藉由毒品來逃避或麻醉自己，希望透過親子反毒闖關遊戲，寓教於樂讓親子共同學習識毒、防毒、拒毒技巧，強化反毒免疫力，更助提升親子互動及家庭關係。她也提醒家長多安排健康休閒活動，適時抒壓，建立良好親子關係，幫助孩子遠離毒品。

高市毒防局長林瑩蓉（中）與現場民眾高舉反毒宣誓卡，齊聲宣誓「我反毒、我驕傲」！圖／高市毒防局提供
高市毒防局長林瑩蓉（中）與現場民眾高舉反毒宣誓卡，齊聲宣誓「我反毒、我驕傲」！圖／高市毒防局提供

親子 反毒 毒品

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