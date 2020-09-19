高市毒防局力推無毒家園 辦親子反毒同樂探索營
為達到反毒教育札根家庭及強化家庭親子共同對反毒的認識，高雄市毒防局今天在中央公園舉辦「2020無毒家園親子同樂探索營-防毒趣味定向越野」活動，現場300名親子進行越野闖關遊戲，毒防局精心規劃富有冒險趣味的闖關活動，吸引超過100組親子報名，寓教於樂讓親子共同學習識毒、防毒、拒毒技巧，強化反毒免疫力，更助提升親子互動及家庭關係。
毒防局長林瑩蓉表示，從輔導個案經驗發現施用毒品者多有童年逆境經驗，缺乏家庭支持與關懷，因而藉由毒品來逃避或麻醉自己，希望透過親子反毒闖關遊戲，寓教於樂讓親子共同學習識毒、防毒、拒毒技巧，強化反毒免疫力，更助提升親子互動及家庭關係。她也提醒家長多安排健康休閒活動，適時抒壓，建立良好親子關係，幫助孩子遠離毒品。
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