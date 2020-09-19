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離島運動會今熱鬧登場 三離島縣長齊聚馬祖

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
離島運動會今天在馬祖舉行，金門縣長楊鎮浯（右四）偕同議員到運動場慰問選手。記者蔡家蓁／攝影
離島運動會今天在馬祖舉行，金門縣長楊鎮浯（右四）偕同議員到運動場慰問選手。記者蔡家蓁／攝影

每2年舉辦1次，今年邁入第8屆的離島運動會，今年移師到連江縣舉行，金門、澎湖兩島選手於前日起就陸續抵達馬祖南竿，三縣市均派出精銳挑戰8大項目，今年新增半程馬拉松賽事，總參賽人數歷年之最，今天晚間6點30分將舉行開幕典禮，3離島縣長也會到場全程參與。

此次的離島運動會，金門縣代表團共有185人，由縣長楊鎮浯率縣府團隊、議長洪允典率議會團隊，加上各單項的運動選手，搭乘立榮航空包機，直飛馬祖參賽，來回各3班，減少運動員轉機辛勞。

離島縣運動會的場地遍佈南北竿與莒光鄉，離島運動會以交流為主、比賽為輔，項目有籃球、羽球、桌球、網球、木球、慢速壘球、磯釣及半程馬拉松共8項，來自金門、澎湖共有超過400位選手參與，包含馬祖本島的選手，參賽人數歷年之最，今年一大特點，離島各縣紛紛推出馬拉松等賽事路跑活動，因此，今年比賽項目中新增21公里半程馬拉松賽事，選手比賽時還可欣賞馬祖風光。

值得一提，磯釣在台灣運動賽事中相當罕見，離島運動會的磯釣比賽選在「離島的離島」莒光鄉及北竿鄉舉辦，令賽事增添更多可看性。

半程馬拉松男子組、女子組皆由金門選手奪冠，男子組第一名金門縣許晏豪，女子組第一名 金門縣曾怡靜；籃球賽事方面，金門小勝澎湖（84:78），下午又再戰連江縣；網球團體賽方面，金門代表隊，3-0不敵連江縣，下午又再戰澎湖縣。

楊鎮浯表示，離島縣聯合運動會不僅為金馬澎搭起交流橋樑，也順勢注入在地觀光動能；金門、馬祖是兄弟島，但地理環境、人文風情各有特色，馬祖列島四鄉五島，各島面積不大，居民對馬祖的島嶼定位、觀光發展策略，有較高之共識，居民對維護傳統建築、文化資產保存，也有較一致的看法。

金門有金門的優勢與劣勢，縣府團隊願意傾聽民意，鼓勵公共對話，期待鄉親能凝聚共識，思索金門的島嶼定位與發展策略，讓金門的未來也能有更好的出路與發展。

離島運動會登場，金門縣長楊鎮浯率團從金門直飛馬祖，連江縣長劉增應也親自到場迎接。 記者蔡家蓁／攝影
離島運動會登場，金門縣長楊鎮浯率團從金門直飛馬祖，連江縣長劉增應也親自到場迎接。 記者蔡家蓁／攝影
離島運動會昨晚的迎賓晚宴相當熱鬧，金門與連江縣的首長都上台跟選手們致意。記者蔡家蓁／攝影
離島運動會昨晚的迎賓晚宴相當熱鬧，金門與連江縣的首長都上台跟選手們致意。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左）到介壽網球場慰問比賽選手。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯（左）到介壽網球場慰問比賽選手。記者蔡家蓁／攝影

金門 馬祖 馬拉松

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