金門辦三代同堂漫步中山林 300位民眾走出戶外熱情參與

現今社會正步入樂齡及少子化，金門國家公園今天特別舉辦「三代同堂漫步中山林」活動，共計有60組家族同樂，約300多人參加，大家扶老攜幼走出戶外，共享金門的自然美景，留下屬於家庭的美好回憶。

這是金管處第三度舉辦「三代同遊」健走活動， 今年也在新置的兒童遊憩設施及具有濃厚軍事氛圍的賈村為闖關地點，其中由金管處員工帶領志工團隊共同企劃的健康操關卡，深受大人小孩喜愛，藉由帶動跳一起放下平日的手機、3C產品等，與志工朋友一起活絡筋骨、提振精神。

有不少家庭連續2年參與，紛紛表示這是一家團聚到戶外遊憩的好機會，不少家庭都是一早就到場報到。 在阿公阿嬤、爸爸媽媽和小朋友闖關的同時也共同觀賞周邊景色提升家庭互動。

金管處表示，為紀錄全家人的共同的回憶，特在經國先生銅像設置合照留念處，讓家族可以跟大小水獺一起合照，透過志工引導一家人擺出不同姿勢，一起入鏡，現場也增添許多溫馨的畫面，活動完賽後除留下美好回憶，相關活動照片歡迎民眾上Facebook搜尋「金門國家公園粉絲頁」活動相簿下載。

金管處說，希望藉由三代同行敬老護幼活動，讓不同年齡層都能夠體會自然、人文生態環境之美，實際體驗國家公園友善設施、跨世代的環境遊歷與學習特色，達到跨世代的環境認同。