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志工到家免費裝扶手 偏鄉長輩笑開懷「很實用」
高齡長輩體力變差，若不慎摔倒健康可能就此走下坡。一群笁樂種子的志工今天起連續三天，免費替旗美九區500多戶、家中有年滿80歲的偏鄉長輩住家裝設不鏽鋼扶手，志工群分工逐一前往長輩住家作業，挑在馬桶或浴缸旁裝扶手。鄉下長輩說，感謝志工犧牲假日幫大家服務，有了扶手協助，比較容易站起來，真的「足感心」。
各地區公所社會課長與多區里長合作調查安裝意願與規畫路線，「笁樂種子基金」志工群今天南下高雄，32人準備以3天時間替旗美區九鄉鎮長輩服務，第一天規畫內門、美濃、六龜，第二天旗山、甲仙、桃源、六龜、那瑪夏、杉林，第三天甲仙、茂林。
今天上午，美濃區合和里長林作松帶著志工出發，依照名單依序前往登記在案的里民住家裝扶手。志工人員抵達目的地後，會先請長輩坐在馬桶測量高度，並詢問使用習慣，檢測壁面、鑽洞到固定等作業流暢，不到15分鐘替長輩打造完成合宜扶手。
「笁樂種子基金」透過臉書號召有服務熱忱的志工，5年來服務2萬多戶。發起人滕治裕說，過去曾幫長輩施作加高爐台、浴缸與馬桶等無障礙設備，後來發現長輩對扶手的需求量很大，安裝後馬上減少跌倒危險性；「笁樂」的意思就是建築快樂，長輩開心、志工當然也開心。
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