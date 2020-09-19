志工到家免費裝扶手 偏鄉長輩笑開懷「很實用」

高齡長輩體力變差，若不慎摔倒健康可能就此走下坡。一群笁樂種子的志工今天起連續三天，免費替旗美九區500多戶、家中有年滿80歲的偏鄉長輩住家裝設不鏽鋼扶手，志工群分工逐一前往長輩住家作業，挑在馬桶或浴缸旁裝扶手。鄉下長輩說，感謝志工犧牲假日幫大家服務，有了扶手協助，比較容易站起來，真的「足感心」。

各地區公所社會課長與多區里長合作調查安裝意願與規畫路線，「笁樂種子基金」志工群今天南下高雄，32人準備以3天時間替旗美區九鄉鎮長輩服務，第一天規畫內門、美濃、六龜，第二天旗山、甲仙、桃源、六龜、那瑪夏、杉林，第三天甲仙、茂林。

今天上午，美濃區合和里長林作松帶著志工出發，依照名單依序前往登記在案的里民住家裝扶手。志工人員抵達目的地後，會先請長輩坐在馬桶測量高度，並詢問使用習慣，檢測壁面、鑽洞到固定等作業流暢，不到15分鐘替長輩打造完成合宜扶手。