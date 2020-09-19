快訊

黑道告別式處處有眉角 誰先上香隱喻江湖地位高低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玩翻農村來趟輕旅行 屏東新圍社區野薑花創意料理體驗

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東縣鹽埔鄉新圍社區推出野薑花季節創意料理體驗。圖／屏縣府農村再生推動辦公室提供
屏東縣鹽埔鄉新圍社區推出野薑花季節創意料理體驗。圖／屏縣府農村再生推動辦公室提供

屏東縣鹽埔鄉新圍社區近年來在農村再生計畫挹注及縣府農村再生專案推動辦公室輔導下，野薑花成為社區產業發展重點，讓更多人認識新圍社區致力成為花卉社區的故事，新圍社區推動農村輕旅行，每每遊程一出，總是秒殺，明年預計推出野薑花小農一日體驗，感受農村生活樣貌。

縣府農村再生專案推動辦公室指出，新圍社區不僅以野薑花研發生產系列保養品，社區媽媽們以野薑花為食材，研發生產野薑花魚丸、野薑花香腸、野薑花鹹鴨蛋等產品，20日舉辦野薑花創意料理輕旅行，帶領參與民眾走訪野薑花田開始，向花卉達人學習吸食野薑花蜜的技巧，在廟前跟著說故事達人，聽著社區傳統宋江陣的故事，順便偷學個幾招健身。

晚間在月光下，坐在花田裡，一邊望著花田夜間採收即景，一邊品嘗由曾擔任日本料理料理長、歐陸料理執行主廚、現任沐創作季節料理主廚楊彥希運用野薑花、鱸魚等在地新鮮食材，與社區媽媽攜手合作創意美食，包括白乳酪野薑花沙司、野薑花香腸與鱸魚蒸飯。

新圍社區發展協會理事長黃玟誠說，社區推動在地特色，不是只有買、賣產品，希望能有更多元方式推展。鹽埔鄉種植花卉，新圍盛產野薑花，民眾來新圍不是只有看花，透過社區遊程，認識社區人文、地景與產業。

黃文誠說，今年舉辦3場次社區輕旅行，由於野薑花是在傍晚5時半到隔天清晨時花卉綻放，明年將設計體驗一日野薑花農的體驗。

農村再生推動專案辦公室指出，縣府近年來農村再生計畫推動有成，10月雙十連假舉辦屏東社區產業博覽會展現農村再生社區成果，今年度的社區輔導策略以產業規畫設計、產業推廣活動為主，翻轉過往對農再社區印象，讓民眾玩翻農村。

屏東縣鹽埔鄉新圍社區推出野薑花季節創意料理體驗。圖／屏縣府農村再生推動辦公室提供
屏東縣鹽埔鄉新圍社區推出野薑花季節創意料理體驗。圖／屏縣府農村再生推動辦公室提供
屏東縣鹽埔鄉新圍社區推出野薑花季節創意料理體驗。圖／屏縣府農村再生推動辦公室提供
屏東縣鹽埔鄉新圍社區推出野薑花季節創意料理體驗。圖／屏縣府農村再生推動辦公室提供
屏東縣鹽埔鄉新圍社區推出野薑花季節創意料理體驗。圖／屏縣府農村再生推動辦公室提供
屏東縣鹽埔鄉新圍社區推出野薑花季節創意料理體驗。圖／屏縣府農村再生推動辦公室提供

農村再生 花田

延伸閱讀

天主教大林鎮雅敬社區長照機構揭牌 翁章梁與長輩同歡

農村再生屏東縣萬丹鄉母雞帶小雞 社區集結展力量

上海全市1,400部防空警報器 剛剛同步鳴響！

大城家庭日好樂活 上午登山下午逛市集

相關新聞

三部花系列作品　陳耀昌以恆春半島原住民補足台灣史

屏東縣政府今天上午在屏東青年學院辦理2020全國古蹟日活動，以「歷史的現在進行式」為主軸，邀請從醫學跨足史學的醫師陳耀昌...

身障者就業不易 伊甸去年高雄媒合成功45人

「我想找工作！」身心障礙者就業不易，今年38歲的明彥因脊髓側彎、駝背，就業始終不順。伊甸基金會提供身障就業媒合服務，去年...

全國古蹟日 高雄熱推山與海的跨域綺想

迎接今年全國古蹟日，高雄市政府文化局以「山與海的跨域綺想」為主題，希望以「遺產教育行動‧翻轉與創新」的理念將文化資產的美...

服務偏鄉 高雄稅務、監理行動辦公室25日到那瑪夏

為減少偏鄉民眾因洽公舟車勞頓，高雄市稅捐處與旗山監理站攜手，將於9月25日上午10時至下午14時，在那瑪夏區公所設置稅務...

原民主委：40年前怕人知道「自己是山地人」現在相反

行政院原住民族委員會獎勵傑出專門人才，頒獎會首度移師高雄市。原民會主委夷將·拔路兒今早出席頒獎會，有感而發說，40年前他...

亞聚林園廠起火 陳其邁要求重罰

亞聚高雄林園廠因製程反應器破裂盤異常洩壓，排放黑煙約3分鐘，引起周邊居民不安，繼乙烯外洩案後，高雄市政府也對工廠管理拉高...

萬丹果農從印刷業退休　種「水蜜芭樂」開創事業第二春

萬丹農友黃沼桔（50多歲）過去從事印刷業，近年將事業移轉給子女經營，自己則購買6分多的農地，來種植「水蜜芭樂」與「珍珠芭...

暴力拔指被查出竟是密醫 高雄這家診所栽了！

高雄一名女子手指遭車門夾傷，拇指腫脹發黑到鼓山區一家診所求診，清創過程高姓員工態度不佳，手術過程未戴手套且動作粗魯，才發...

離島運動會今熱鬧登場 三離島縣長齊聚馬祖

每2年舉辦1次，今年邁入第8屆的離島運動會，今年移師到連江縣舉行，金門、澎湖兩島選手於前日起就陸續抵達馬祖南竿，三縣市均...

金門辦三代同堂漫步中山林 300位民眾走出戶外熱情參與

現今社會正步入樂齡及少子化，金門國家公園今天特別舉辦「三代同堂漫步中山林」活動，共計有60組家族同樂，約300多人參加，...

志工到家免費裝扶手 偏鄉長輩笑開懷「很實用」

高齡長輩體力變差，若不慎摔倒健康可能就此走下坡。一群笁樂種子的志工今天起連續三天，免費替旗美九區500多戶、家中有年滿8...

玩翻農村來趟輕旅行 屏東新圍社區野薑花創意料理體驗

屏東縣鹽埔鄉新圍社區近年來在農村再生計畫挹注及縣府農村再生專案推動辦公室輔導下，野薑花成為社區產業發展重點，讓更多人認識...

熱門新聞

海拔3100公尺施工讓業者卻步 369山莊爭取重建

關渡橋鬧輕生…淡水塞爆 議員：快建淡北道路

影／被列一等站...玉里車站雨後狂漏水 旅客走避直呼太誇張

員林市最牛釘子戶怎麼只拆一半？ 原來是這樣…

暴力拔指被查出竟是密醫 高雄這家診所栽了！

離島運動會今熱鬧登場 三離島縣長齊聚馬祖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。