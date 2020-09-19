玩翻農村來趟輕旅行 屏東新圍社區野薑花創意料理體驗

屏東縣鹽埔鄉新圍社區近年來在農村再生計畫挹注及縣府農村再生專案推動辦公室輔導下，野薑花成為社區產業發展重點，讓更多人認識新圍社區致力成為花卉社區的故事，新圍社區推動農村輕旅行，每每遊程一出，總是秒殺，明年預計推出野薑花小農一日體驗，感受農村生活樣貌。

縣府農村再生專案推動辦公室指出，新圍社區不僅以野薑花研發生產系列保養品，社區媽媽們以野薑花為食材，研發生產野薑花魚丸、野薑花香腸、野薑花鹹鴨蛋等產品，20日舉辦野薑花創意料理輕旅行，帶領參與民眾走訪野薑花田開始，向花卉達人學習吸食野薑花蜜的技巧，在廟前跟著說故事達人，聽著社區傳統宋江陣的故事，順便偷學個幾招健身。

晚間在月光下，坐在花田裡，一邊望著花田夜間採收即景，一邊品嘗由曾擔任日本料理料理長、歐陸料理執行主廚、現任沐創作季節料理主廚楊彥希運用野薑花、鱸魚等在地新鮮食材，與社區媽媽攜手合作創意美食，包括白乳酪野薑花沙司、野薑花香腸與鱸魚蒸飯。

新圍社區發展協會理事長黃玟誠說，社區推動在地特色，不是只有買、賣產品，希望能有更多元方式推展。鹽埔鄉種植花卉，新圍盛產野薑花，民眾來新圍不是只有看花，透過社區遊程，認識社區人文、地景與產業。

黃文誠說，今年舉辦3場次社區輕旅行，由於野薑花是在傍晚5時半到隔天清晨時花卉綻放，明年將設計體驗一日野薑花農的體驗。