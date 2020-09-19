農村再生屏東縣萬丹鄉母雞帶小雞 社區集結展力量

屏東縣府5年前成立全台第一個農村再生專案推動辦公室，展現農村獨有風貌。屏東縣萬丹鄉崙頂社區早在10多年前推動社區總體營造，帶領民眾認識崙頂特有「椅寮」產業，單車堆載板凳、木椅到外縣市銷售，是早期農村發展的縮影。萬丹鄉有30個村，10個社區申請農村再生計畫，全縣密度第二多，以母雞帶小雞方式，崙頂帶著灣內、廈北社區，一同發掘產業特色酪農、紅豆，地方資源串連，產業活化力度加深加廣。

萬丹鄉崙頂、灣內與廈北社區發展協會聯合舉辦第4屆萬丹鄉區域整合產業活動，展現社區特色，持續推廣紅豆產業化，帶領大家認識萬丹鄉酪農與木工產業。屏東縣長潘孟安今出席，感受屏東農村的多元樣貌，參與DIY體驗，他笑說，「每次到社區都是人生初體驗，做麵包、大福，做起來都像小籠包」。

潘孟安說，屏東的農村充滿活力、創造力，屏東縣有農村、漁村與原民部落，有不同的產業文化特性，對地方文化、產業與民俗醞釀特殊性，獨具一格。

潘孟安說，縣府在2015年率全國之先，成立農村再生辦推動公室，讓傳統農村轉型，讓產業文化民情與地方建設，藉由專業團隊輔導進入社區，邀請社區公民參與，公民教育。萬丹崙頂社區，是縣內社區總體營造最早的，產業特色「椅寮」，看見早期農村樣貌。

萬丹鄉代表會主席、崙頂社區發展協會前理事長簡天屏說，「板凳故鄉」就想到崙頂，以前幾乎全村莊人都在做板凳、方桌等，隨著產業沒落，剩3間在做，透過社區推動參與，來到崙頂，還可以看見早期生活樣貌。

崙頂社區據點前展示，單車後方堆疊板凳、木椅，簡天屏說，以前騎單車到外縣市賣，三人一組，以前路不好，遇到爬坡，彼此幫忙，人家說同業相忌，崙頂是同業團結，相互扶持；崙頂社區現發展DIY木工坊，採預約制。