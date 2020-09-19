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農村再生屏東縣萬丹鄉母雞帶小雞 社區集結展力量

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
萬丹紅豆餅。記者劉星君／攝影
萬丹紅豆餅。記者劉星君／攝影

屏東縣府5年前成立全台第一個農村再生專案推動辦公室，展現農村獨有風貌。屏東縣萬丹鄉崙頂社區早在10多年前推動社區總體營造，帶領民眾認識崙頂特有「椅寮」產業，單車堆載板凳、木椅到外縣市銷售，是早期農村發展的縮影。萬丹鄉有30個村，10個社區申請農村再生計畫，全縣密度第二多，以母雞帶小雞方式，崙頂帶著灣內、廈北社區，一同發掘產業特色酪農、紅豆，地方資源串連，產業活化力度加深加廣。

萬丹鄉崙頂、灣內與廈北社區發展協會聯合舉辦第4屆萬丹鄉區域整合產業活動，展現社區特色，持續推廣紅豆產業化，帶領大家認識萬丹鄉酪農與木工產業。屏東縣長潘孟安今出席，感受屏東農村的多元樣貌，參與DIY體驗，他笑說，「每次到社區都是人生初體驗，做麵包、大福，做起來都像小籠包」。

潘孟安說，屏東的農村充滿活力、創造力，屏東縣有農村、漁村與原民部落，有不同的產業文化特性，對地方文化、產業與民俗醞釀特殊性，獨具一格。

潘孟安說，縣府在2015年率全國之先，成立農村再生辦推動公室，讓傳統農村轉型，讓產業文化民情與地方建設，藉由專業團隊輔導進入社區，邀請社區公民參與，公民教育。萬丹崙頂社區，是縣內社區總體營造最早的，產業特色「椅寮」，看見早期農村樣貌。

萬丹鄉代表會主席、崙頂社區發展協會前理事長簡天屏說，「板凳故鄉」就想到崙頂，以前幾乎全村莊人都在做板凳、方桌等，隨著產業沒落，剩3間在做，透過社區推動參與，來到崙頂，還可以看見早期生活樣貌。

崙頂社區據點前展示，單車後方堆疊板凳、木椅，簡天屏說，以前騎單車到外縣市賣，三人一組，以前路不好，遇到爬坡，彼此幫忙，人家說同業相忌，崙頂是同業團結，相互扶持；崙頂社區現發展DIY木工坊，採預約制。

簡天屏說，推動社區營造，就像拼圖，一塊一塊拼起來。農村再生推動辦公室主任江嘉萍說，萬丹鄉的農再社區發展跟其他鄉鎮不同，以往社區各自發展各自產業，萬丹鄉除各自發展產業，利用成果活動集結眾人之力，以母雞帶小雞，崙頂帶著灣內、廈北社區，萬丹鄉不是只有紅豆，還有木工、酪農產業。

屏東縣長潘孟安（左）今參加農村再生社區成果，製作紅豆大福。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（左）今參加農村再生社區成果，製作紅豆大福。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉崙頂社區木工DIY體驗，製作鑰匙圈。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹鄉崙頂社區木工DIY體驗，製作鑰匙圈。記者劉星君／攝影
小朋友現場DIY製作牛奶饅頭。記者劉星君／攝影
小朋友現場DIY製作牛奶饅頭。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（中）今參加農村再生社區成果，製作牛奶肉包。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（中）今參加農村再生社區成果，製作牛奶肉包。記者劉星君／攝影
崙頂社區是大家熟悉「板凳的故鄉」，萬丹鄉代表會主席簡天屏說明早期傳統工作的模式。記者劉星君／攝影
崙頂社區是大家熟悉「板凳的故鄉」，萬丹鄉代表會主席簡天屏說明早期傳統工作的模式。記者劉星君／攝影
DIY體驗製作木鑰匙圈。記者劉星君／攝影
DIY體驗製作木鑰匙圈。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（中）今參加農村再生社區成果，製作牛奶饅頭。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（中）今參加農村再生社區成果，製作牛奶饅頭。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（中）今參加農村再生社區成果，木工DIY體驗。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（中）今參加農村再生社區成果，木工DIY體驗。記者劉星君／攝影

萬丹 屏東縣 農村再生 潘孟安

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