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國旅大爆發後的墾丁沙灘 聯合淨灘清出644公斤垃圾
國內疫情解封後，國旅大爆發，水上活動勝地屏東墾丁暑假期間更湧入大量遊客；墾管處今天聯合在地機關團體和民眾在10處遊憩沙灘淨灘，一個上午合力清出 644.106公斤各式垃圾，這次淨灘同步響應國際淨灘行動(ICC)，參加者以數人一組，分工撿拾不同類別垃圾，並填寫國際淨灘行動記錄表，發現今年人為製造的垃圾比例高於過去。
墾管處說，墾丁沙灘的垃圾一直以海漂垃圾為大宗，這次統計發現，清出的644.106公斤各式垃圾中，資源回收垃圾有182.31公斤，分類的垃圾以漁網等具為大宗，遊客丟置的瓶蓋、塑膠袋、寶特瓶占不小比例，人為製造的垃圾數量超乎預期，籲請遊客發揮現代國民素養及公德心，秉持對環境的關懷，不製造垃圾、不亂丟垃圾，讓海岸恢復原有美麗景觀，維護海洋健康生態。
墾管處說，本年度淨灘選在後灣、 萬里桐、山海潛點、後壁湖、出水口、海膽保護區、大灣 砂島、滿州灣沙灘及漁村公園等10處海灘，也打破提供中午便當的貫例，以減少垃圾產生，不僅降低環境不可分解垃圾數量，也讓海洋的垃圾傷害就此停止，填寫國際淨灘行動記錄表，讓參加者有履行地球公民義務的榮譽感，不但協助清理海灘，並學習垃圾分類的常識與觀念。
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