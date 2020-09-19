高雄市重測地籍 如有異議10月23日前需提複丈以免吃虧

高雄市地政局應用衛星定位接收儀及電子測距經緯儀等高科技設備，已完成109年度地籍圖重測，9月23日起公告一個月，土地所有權人如有異議，需在期限內向地政事務所申請異議複丈，無異議者在公告期滿後即可辦理土地標示變更登記，換領土地所有權狀。

地政局長陳冠福表示，日治時期至今的紙本地籍圖因年代久遠，破損嚴重，精準度已足；加上數十年來地形變遷等因素，界址與原地籍不符，容易發生爭議，因此這次藉高科技測量設備重新辦理重測，重編段界、地號，以提升測量精度，方便地籍管理，同時也一併清理、補建都市計畫樁位，便於都市計畫規劃及土地開發建設。

高市109年度土地重測筆數為1萬350等，面積3102公頃，辦理地區分別為美濃區竹頭角段一小段；燕巢區面前埔段、面前埔段二小段及湖子內段；永安區烏樹林段、舊港口段及竹子港段一小段；內門區脚帛寮段及觀音亭段；旗山區圓潭子段；大樹區溪埔段及姑婆寮段；阿蓮區崗山營段一小段及阿蓮段一小段；湖內區圍子內段二小段等8區15段。

地政局表示，110年度預計重測的地區含美濃、燕巢、梓官、岡山、內門、阿蓮、路竹、田寮等8區14段。土地所有權人接到標示變更結果通知書後有疑義，可帶通知書、身分證等向土地所轄的地政事務所閱覽重測後的地籍公告圖及重測結果表、冊。不想舟車勞頓，也可直接到地政局土地開發處及各地政事務所網站或內政部國土測繪中心網站閱覽地籍圖重測成果。