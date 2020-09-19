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高市明年編賒借 陳麗娜：綠應比照對韓國瑜零舉債要求
10月5日高雄市議會將召開第三屆第四次定期大會，是高市長補選之後第一次召開定期大會，高雄市政府送給議會審議的明年度總預算案要賒借62億元補歲入出差短，民進黨議員郭建盟認為還在可以容許的範圍，但國民黨議員陳麗娜要民進黨議員拿出對前市長韓國瑜「零舉債」的要求，來要求現任市長陳其邁。
高雄市政府這兩天陸續將明年度預算書、施政報告送到高雄市議會，議會人員下周會把每套資料送給市議員，並預定29日下午由陳其邁率市府團隊向議員說明明年度編列情形。
高雄市政府明年度編列了歲入1460億元8631萬多元，歲出1523億5271萬多元，歲入、出差短62億6640多元，連同債務還本40億元，合計尚須融資調度財源102億6640萬7000元，全數以發行公債和賒借收入彌平。
郭建盟表示，今年受新冠肺炎疫情影響，中央給地方政府統籌款減少，據他所知今年就會短給高雄市11億元，明年度情況可能也不會好轉太多，債務還本是必要編列，所以高雄市是借62億元，還在可以容許的範圍內，但市府也要樽節支出，例如整非核心業務的單位，有些非核心業務可以委外，像水情監測、空汙檢驗等，減少人事成本。
陳麗娜說，韓國瑜主政時，民進黨議員重批韓市府編的預算，要韓市府「零舉債」；現在，民進黨再主政，民進黨議員要記得他們對韓國瑜的要求，也必須要求陳其邁團隊「零舉債」，否則民進黨議員對韓國瑜團隊的抨擊，就是政治鬥爭，不是為高雄市著想的就事論事。
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