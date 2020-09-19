聽新聞
test
0:00 / 0:00
小三通不開影響大 陳玉珍促成船務代理納入「紓困3.0」
新冠肺炎疫情，衝擊觀光與交通運輸相關產業，小三通遲遲不開，造成小三通航商的重大損失，部分船務代理業者向金門立委陳玉珍陳情表示，他們同樣深受疫情影響亟待紓困，卻遲遲等不到政府關愛的眼神，交通部常次祁文中昨帶著新任航港局葉協隆拜會陳玉珍，葉協隆說，在即將實施的「紓困3.0」中，會將船務代理業納入，並且規畫回溯至今年2月，目前待行政院核定通過，期盼能夠協助業者共度難關。
陳玉珍說，從今年2月小三通關閉以來，對金門地區各項產業均衝擊甚大，特別是觀光與交通運輸相關產業，更是受到直接的影響。雖然之前已進行兩波的紓困，但有船務代理業者向她陳情反映，他們同樣受到疫情的嚴重衝擊，卻苦等不到政府的紓困，希望她能幫忙發聲。
葉協隆昨拜會陳玉珍時表示，針對船務代理業者紓困議題，交通部討論研商後，已納入「紓困3.0」中，未來將併同其他受衝擊的產業一同加以紓困協助。同時，對於船務代理業者的紓困期間也規畫將回溯至今年2月，也就是小三通停航開始起算，針對船務代理業者的員工薪資能夠有持續給予補貼的機制，目前全案等待行政院最終核定通過後，即可實施。
陳玉珍表示，在小三通持續停航期間，對於受邊境管制影響的各行各業，政府應該全面盤點清查，不要等到業者撐不下去，到處求援，政府才想起還有這些行業等待紓困，非但無法讓民眾感受到政府紓困的美意，更會造成許多受薪家庭生計上的嚴重打擊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言