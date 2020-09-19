小三通不開影響大 陳玉珍促成船務代理納入「紓困3.0」

新冠肺炎疫情，衝擊觀光與交通運輸相關產業，小三通遲遲不開，造成小三通航商的重大損失，部分船務代理業者向金門立委陳玉珍陳情表示，他們同樣深受疫情影響亟待紓困，卻遲遲等不到政府關愛的眼神，交通部常次祁文中昨帶著新任航港局葉協隆拜會陳玉珍，葉協隆說，在即將實施的「紓困3.0」中，會將船務代理業納入，並且規畫回溯至今年2月，目前待行政院核定通過，期盼能夠協助業者共度難關。

陳玉珍說，從今年2月小三通關閉以來，對金門地區各項產業均衝擊甚大，特別是觀光與交通運輸相關產業，更是受到直接的影響。雖然之前已進行兩波的紓困，但有船務代理業者向她陳情反映，他們同樣受到疫情的嚴重衝擊，卻苦等不到政府的紓困，希望她能幫忙發聲。

葉協隆昨拜會陳玉珍時表示，針對船務代理業者紓困議題，交通部討論研商後，已納入「紓困3.0」中，未來將併同其他受衝擊的產業一同加以紓困協助。同時，對於船務代理業者的紓困期間也規畫將回溯至今年2月，也就是小三通停航開始起算，針對船務代理業者的員工薪資能夠有持續給予補貼的機制，目前全案等待行政院最終核定通過後，即可實施。

陳玉珍表示，在小三通持續停航期間，對於受邊境管制影響的各行各業，政府應該全面盤點清查，不要等到業者撐不下去，到處求援，政府才想起還有這些行業等待紓困，非但無法讓民眾感受到政府紓困的美意，更會造成許多受薪家庭生計上的嚴重打擊。