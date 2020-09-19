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候鳥殺手鳥仔踏再現恆春 警方護野鳥、反獵鷹專案緊盯

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
保7總隊第8大隊日前獲報屏東縣車城鄉保力村有人架設數支「鳥仔踏」陷阱，會同恆春警方埋伏多日，研判獵捕人已有驚覺不敢來取鳥，昨天下午拆除帶回。記者潘欣中／翻攝
保7總隊第8大隊日前獲報屏東縣車城鄉保力村有人架設數支「鳥仔踏」陷阱，會同恆春警方埋伏多日，研判獵捕人已有驚覺不敢來取鳥，昨天下午拆除帶回。記者潘欣中／翻攝

每到初秋，是紅尾伯勞鳥過境屏東恆春半島的主要季節，1987年列入野生保育類動物加強宣導和取締後，居民架設「鳥仔踏」陷阱獵捕行為已罕見；保7總隊第8大隊日前獲報屏東縣車城鄉保力村有人架設數支，會同恆春警方埋伏多日，研判獵捕人已有驚覺不敢現身取鳥，昨天下午拆除帶回，也呼籲民眾共同守護候鳥和進入主要過境期的赤腹鷹、灰面鵟鷹等猛禽。

保育警察說，遠渡重洋遷移度冬的紅尾伯勞鳥，是台灣過境鳥類中數量龐大的一種，數量高達數十萬隻，身長約20公分，南台灣的恆春半島是最後休息站，喜歡棲息在平地和低矮山地上稀疏的樹林、灌木叢；早年物質缺乏年代，地方居民當成補充蛋白質的來源，常架設「鳥仔踏」陷阱獵捕食用或販售，保育意識抬頭後，政府1987年將牠列入野生保育類動物，仍有零星獵捕行為。

「愛牠，就不要吃牠！」保7總隊第8大隊長李日聰說，紅尾伯勞在初秋率先過境恆春半島，每年數量有十多萬隻的赤腹鷹本月已陸續過境，體型較赤腹鷹稍大的灰面鵟鷹（國慶鳥）接著在10月進入過境高峰期；和紅尾伯勞鳥相同，赤腹鷹和灰面鵟鷹早年也被居民視為「天上掉下來的禮物」，持獵槍獵捕食用或販售製作標本，警方嚴查後近年已匿跡。

他說，警方「護野鳥、反獵鷹 」專案已展開，獵捕者可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金；籲請民眾共同守護候鳥和過境猛禽，發現獵捕行為可通報免付費報案專線:0800-885-996（幫幫我！救救鳥！)或保7總隊第8大隊報案專線（08）886-1331。

遠渡重洋遷移度冬的紅尾伯勞鳥，是台灣過境鳥類中數量龐大的一種，數量高達數十萬隻，身長約20公分，南台灣的恆春半島是最後休息站。圖／讀者提供
遠渡重洋遷移度冬的紅尾伯勞鳥，是台灣過境鳥類中數量龐大的一種，數量高達數十萬隻，身長約20公分，南台灣的恆春半島是最後休息站。圖／讀者提供
保7總隊第8大隊日前獲報屏東縣車城鄉保力村有人架設數支「鳥仔踏」陷阱，會同恆春警方埋伏多日，研判獵捕人已有驚覺不敢來取鳥，昨天下午拆除帶回。記者潘欣中／翻攝
保7總隊第8大隊日前獲報屏東縣車城鄉保力村有人架設數支「鳥仔踏」陷阱，會同恆春警方埋伏多日，研判獵捕人已有驚覺不敢來取鳥，昨天下午拆除帶回。記者潘欣中／翻攝

恆春 灰面鵟鷹 屏東縣

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