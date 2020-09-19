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大潮州人工湖運轉2年 屏東縣府將爭取後續開發
屏東縣政府推動全國第一座地下水補注湖「大潮州人工湖」，2018年完成第1期50公頃開發，近2年來挹注5至7000萬噸水源至地下含水層，展現初步成效。縣府水利處指出，目前彙整效益評估結果，持續向水利署爭取後續第2期250公頃開發方案，預估未來完成後地下水補注量將可增加1.5億噸。
縣長潘孟安說，大潮州人工湖不僅是目前國內僅有，也是東南亞地區最大型的人工湖補注地下水計畫。其原理是在洪水期將林邊溪水量導引至人工湖，利用該地區具備入滲效果佳的地質條件，有效補注至地下含水層，除可涵養在使用率較高的地下水資源、提高部分區域的地下水位，更能減緩沿海地區地層下陷與海水入侵、防止地下水鹽化問題。
潘孟安說，人工湖有分洪、治洪及保水的功能，結合水銀行抽補概念，更能提高水資源運用的效益，真正取之於大自然，用之於大自然。後續人工湖開發仍有賴中央支持，未來縣府將結合林後四林園區推動旅遊廊帶，增進觀光發展。
縣府水利處指出，人工湖第1期工程經費14.1億元，設施包含取水工程、固床工程、輸水渠道工程、調節池、沉澱池、監控中心等，目前對第1期效益進行初步評估顯示，無論是取輸水效果、入滲效率與補注量體均極為可觀，已具顯著成效。
水利處將依效益評估結果，提出後續人工湖250公頃開闢規劃，預估完成後每年可在林邊溪上游引地表水約1.5億噸補注地下水，地下水位可上升至11公尺，以達保水、減洪、防災之果，保障縣民用水權益及安全效益。
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