2020屏東十大伴手禮 快來一起「打包帶走」

2020屏東伴手禮暨好店徵選名單出爐，屏東縣政府昨下午在屏東市孫立人行館廣場舉辦頒獎典禮，今天下午3時到6時半現場有優選店家市集，邀請大家選購最新的屏東好物。

屏東縣長潘孟安為獲選店家頒獎，現場更安排舞台，店家以走秀方式展現自家特色產品，潘孟安同走秀，將屏東好物推薦給各地好友。

潘孟安說，今年屏東伴手禮暨好店徵選分為食品組、非食品組、好店組，引起店家爭相報名，共吸引133間店家參賽，經過專業評審委員評分及高達15萬5000多票民眾網路人氣投票等評選環節後，最終由30名店家脫穎而出。縣府也藉由相關系列活動，大力、用力的協助宣傳，一同共推屏東獨特伴手禮與特色好店觀光。

潘孟安說，屏東有山也有海，孕育豐富農特產，屏東出產的伴手禮廣受民眾喜愛，今年獲獎產品不僅能從中看出店家的用心及創意，更讓這些物產有了新生命。歡迎各地的旅人，來到屏東，帶走國境之南的美好記憶外，也別忘了把這些好滋味一起「打包帶走」！

縣府傳播暨國際事務處指出，今年頒獎典禮結合市集辦理，邀集入選店家與民眾分享獲獎喜悅，並提供優惠讓民眾買的開心。18日頒獎典禮後隨即展開市集，今天市集還有一天。