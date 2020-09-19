聽新聞
test
0:00 / 0:00
助受刑人翻轉人生 「紅豆NI」紅豆餅模具出自他之手
屏東縣萬丹鄉紅豆幸福小棧開張！萬丹鄉農會與屏東看守所異業結盟，自主監外作業模式，農會聘用2名受刑人製作紅豆餅，協助受刑人習得一技之長，盼出監後紅豆餅創業，經濟獨立謀生能力，翻轉人生，回歸社會。
屏東縣萬丹鄉農會去年與屏東看守所合作「手作紅豆系列產品推廣計畫」，推出「紅豆NI」品牌紅豆酥、紅豆麻糬與手工皂等多樣產品。去年也為受刑人開辦紅豆餅技訓班，使用萬丹紅豆，搭配由製作人許常德設計的獨特造型紅豆餅模具。
萬丹鄉農會總幹事張枝烈說，紅豆餅模具有特殊意義，以懷孕要嬰兒出生造型，期許同學們在所裡面透過技藝訓練，讓他們的人生重生。
紅豆NI紅豆餅結合看守所「監外自主作業」，張枝烈說，聘用2名受刑人，周一到周五到農會工作，期盼受刑人回歸社會前，有實際工作經驗，日後翻轉他們的人生；看守所指出，自主監外作業模式，讓受刑人提早進入社會，有薪水收入，家庭也能更穩定。
兩名受刑人阿芬、小玲昨第二天上班，忙碌製作紅豆餅。屏東看守所指出，屏東看守所的受刑人刑期大多在1.6年以下，看守所內有800多名受刑人，女性受刑人有73人，以毒品、酒駕案件居多。
屏東看守所指出，自主監外作業模式，除了有萬丹農會參與，也有其他民間企業、花店參與，提供給受刑人更生機會，也有受刑人出監後，公司直接留用聘任。
萬丹鄉農會說，紅豆NI紅豆餅即日起到今年12月31日止，原價每顆25元，新品優惠價每顆20元，目前推出紅豆、奶油與季節限定的芋頭口味。紅豆幸福小棧在萬丹鄉農會，周一到周五，上午9時到下午4時半。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言