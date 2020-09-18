高雄市罷免綠議員康裕成連署6千份 周日成立罷免總部

高雄市三民區發起罷免民進黨高雄市議員康裕成的選民，20日要正式成立罷免總部。發言人「單單」說，6月間就發起連署了，但那時是市長補選期間，所以較低調，目前已連署6000份，成立總部之後會掛出招牌，籲請更多三民區選民參與連署。

對於罷免，康裕成表示尊重，並強調相信市民看得到她監督市政的成績，這和發起罷免者所說的罷免理由不符。

三民區發起罷免的市民，罷免對象不只康裕成，還有民進黨何權峰、鄭孟洳和時代力量林于凱。「單單」表示，他們6月間就開始連署，但沒有掛招牌、布條或相關宣傳品，知道有此行動的選民自行拿取連署書連署，連署到目前，要罷免康裕成的份數最多，因此星期日正式成立罷康總部，全力展開罷康連署。

根據選罷法的罷免規定，罷免案的第一階段連署，要達到選舉時選區內選舉人數的1%，2018年高雄市議員選舉時，三民區選舉人數為27萬8810人，因此第一階段的有效連署最少要2789份，第二階段連署需達選舉人數的10%，即2萬7889 份。

發起罷免康裕成的選民認為康裕成問政質詢品質不佳。但康裕成說，她監督市政的問政成績，市民看得到，市民會有自己的評斷，事實與發起罷免者所說不相符。