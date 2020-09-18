台積電總裁透露不排除在高雄設廠 高市：積極爭取協助

根據經濟日報報導，台積電總裁魏哲家昨天晚間出席台灣玉山科技協會2020會員大會晚宴並以「專注驅動創新，提升競爭優勢」為題發表演說時，提到台積電不排除在高雄投資設廠。高雄市副市長羅達生今天表示，會主動聯絡拜會台積電討論時程和細節，高市府也會透過單一窗口和重大投資小組，以最有效率的方式，積極協助廠商快速解決行政申請流程。

高雄市長陳其邁昨天特地拜會行政院副院長沈榮津，討論橋頭科學園區和亞洲新灣區人工智慧物聯網園區的進度。羅達生表示，橋頭科學園區開闢後，將結合路竹科學園區的華邦電子、楠梓加工出口區的日月光半導體、台南的科學園區，打造南部科技走廊，成為全世界最有價值的半導體產業聚落。

羅達生說，如果台積電有意願來高雄投資，會主動聯絡拜會，就後續落腳高雄的時程和細節進行討論，高市府也會透過單一窗口和重大投資小組，以最有效率的方式，積極協助廠商快速解決行政申請流程。

羅達生表示，陳其邁在行政院副院長任內就十分熟悉產業趨勢，參與過產業政策的規畫，並且極力爭取先進半導體製程中心落腳在高雄，包括5G晶片設計或人工智慧物聯網產業聚落等。