負責人神隱 高市環保局代清理惡臭味「丙烯酸乙酯」

高雄市鳥松區一處私人倉庫出租後遭人堆置近300桶廢棄物，其中存放「丙烯酸乙酯」的塑膠桶疑似在堆置時翻覆導致液體外洩，昨天凌晨起塑膠惡臭味散發各地，鳥松居民兩晚不得好眠，聚集工廠外抱怨，甚至有人噴紅漆表達不滿。近午時分，檢察官會同保七員警與環保局人員入內勘查，預計今天下午可清運完畢。

市府環保局昨天上午接獲民眾陳情，鳥松區中正路46巷飄散不明異味，稽查人員抵現場發現廠房大門深鎖，倉庫內堆置化學混合物及數十桶內容物不明鐵桶，桶內黏稠液體外洩產生明顯刺鼻臭味。環保局表示，以儀器初步判定為「丙烯酸乙酯」，先以木屑覆蓋，昨日晚上因氣壓與風向影響，異味範圍擴大至鳳山區與三民區，環保局啟動應變小組。

今早高雄地檢署檢察官鄭子薇前往廠房勘查現場，並表示，要求環保局在證據保存的前提下盡速清除，後續會積極偵辦追查相關責任。