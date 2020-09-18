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負責人神隱 高市環保局代清理惡臭味「丙烯酸乙酯」
高雄市鳥松區一處私人倉庫出租後遭人堆置近300桶廢棄物，其中存放「丙烯酸乙酯」的塑膠桶疑似在堆置時翻覆導致液體外洩，昨天凌晨起塑膠惡臭味散發各地，鳥松居民兩晚不得好眠，聚集工廠外抱怨，甚至有人噴紅漆表達不滿。近午時分，檢察官會同保七員警與環保局人員入內勘查，預計今天下午可清運完畢。
市府環保局昨天上午接獲民眾陳情，鳥松區中正路46巷飄散不明異味，稽查人員抵現場發現廠房大門深鎖，倉庫內堆置化學混合物及數十桶內容物不明鐵桶，桶內黏稠液體外洩產生明顯刺鼻臭味。環保局表示，以儀器初步判定為「丙烯酸乙酯」，先以木屑覆蓋，昨日晚上因氣壓與風向影響，異味範圍擴大至鳳山區與三民區，環保局啟動應變小組。
今早高雄地檢署檢察官鄭子薇前往廠房勘查現場，並表示，要求環保局在證據保存的前提下盡速清除，後續會積極偵辦追查相關責任。
楊姓地主說，廠房剛出租一個月，每月租金4萬元，承租人是住在高雄楠梓的李姓男子，他宣稱從事太陽能發電，昨天起打電話都不接，對鄰居造成困擾很過意不去。環保局長張瑞琿表示，「丙烯酸乙酯」是一種防水塗料，清查發現，廠房內部存放約30個貝克桶、小桶裝約160個（油泥）、大的桶裝約110個（廢矽膠回收物），優先處理內容物散溢出來的儲存桶。
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