恆春機場活化新進展 菲律賓21日試飛包機航線

恆春機場自2014年9月停飛後，屢傳關場消息。屏東縣政府爭取多年的國際包機計畫，敲定21日將試航菲律賓馬尼拉機場至恆春機場航線，進行新闢航線的「空機試飛」，了解飛行環境。

屏東縣政府指出，這次包機試航由菲律賓籍白金航空公司規畫，機型為Dornier 328螺旋槳引擎客機，可乘坐31名旅客，經航空公司評估航機適合起降恆春機場，特地安排試航，機上預計搭載菲律賓民航局5名督導、飛機相關工程人員共12人。

屏東縣政府指出，這次試航預計上午9時30分抵達恆春機場上空盤旋一圈，預計進行降落跑道、滑行至停機等測試，並依停機坪管控頻道指示起飛等動作。

屏東縣政府指出，因應疫情關係，這次測試將以不開艙、不熄火方式運作，整體測試仍將依當天氣候狀況由機師現場判定，逕行調整。

屏東縣政府指出，恆春機場雖有落山風及跑道長度限制，但菲律賓包機團隊仍看好恆春機場的觀光潛力，派出專業飛航團隊規畫航程，為疫情後的旅遊市場提前準備。