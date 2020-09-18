天后結緣城隍相會 台金兩地藝陣文化交流

嘉義縣新港鄉奉天宮與金門城隍廟，因奉天宮去年舉辦400年「馨護台灣騎島平安」活動結緣，昨天城隍聖誕，兩宮廟再續前緣。

奉天宮城隍爺被稱「笨港城隍」，清雍正九年（西元1732）笨港設縣就陪祀笨港天后宮，奉天宮城隍為諸羅縣笨港分縣城隍，禮俗節慶與縣城隍廟同，今天農曆8月2日縣城隍聖誕，奉天宮為笨港城隍祝壽，直屬轎班城隍爺會舉行新舊任爐主過爐儀式，邀請金門縣城隍爺一同來歡慶聖誕。

金門城隍廟主委楊耀芸指出，兩宮長期建立宮誼不易，加上今年奉天宮媽祖駐台400周年紀念，特別將金門迎城隍三大特色：輦轎、打花草、老背少等3個表演團體包機前來，為笨港縣城隍賀壽，與新港在地表演團體交流。

奉天宮董事長何達煌說，1年前準備馨護台灣騎島金門，奉天宮開台媽祖駐台400年活動，促成奉天宮與金門城隍廟二次相會（首次為85年和平遶境），去年活動後，珍惜人神情誼，邀請金門城隍廟城隍尊神前來奉天宮作客。

特別選擇奉天宮笨港城隍聖誕千秋日子，前來祝壽交流，共譜「天后結緣城隍相會」美談，金門城隍爺在奉天宮駐駕一天接受信眾參拜。

金門扛輦儀式與台灣不同，迎輦就是抬神轎，一般抬神輦有4人，4人各司其職，表達對神明的尊崇，祈求護佑平安，扛輦信徒奮力搖輦，以輦駕上五方旗輕觸地面，象徵對神明崇高敬禮。