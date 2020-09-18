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高市有加利口罩裝入他廠空盒販售 陳其邁：已加強查察

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市查有混充口罩，今早主持防疫會議的陳其邁表示，已指示加強查察。記者王昭月／攝影
高雄市查有混充口罩，今早主持防疫會議的陳其邁表示，已指示加強查察。記者王昭月／攝影

高雄市近日查察非法口罩，發現有業者將加利公司的口罩以活性炭口罩的醫療口罩空外盒及包裝袋混充後販售，高雄市長陳其邁今早主持防疫會議後表示，已跨局處要求加強查察，衛生局則表示全案已移請檢方調查，另9月24日至12月24日口罩更換鋼印過度期，民眾不免有辨釋上的疑慮，市府已成立跨局處小組處置，請民眾安心。

陳其邁表示，9月24日之後生產端的口罩必須蓋MD及MIT鋼印，未去化沒蓋鋼印的口罩12月24日起就停止販售，這段過度期已請衛生局偕同民政局及警察局成立聯合稽查小組，針對標示不明、來源不明及非醫用口署是否違法販售，加強調查，由衛生局長黃志中局長督導。

陳其邁另表示，一些外籍生最近已陸續回到台灣上課，市府也指示教育局針對機場到學校的防疫措施盡速盤點，以保障校園的安全，其中登革熱病媒蚊的監測，也不能掉以輕心，過去高登革熱病例有7例，境外移入累計是零，務必保此成果，防疫旅館周邊的清潔也需全面性落實，避免登革熱讓疫情雪上加霜。

衛生局長黃志中補充表示，衛福部規定9月24日製作的口罩一定要打上鋼印，但先前還有些庫存量，不可能全部廢掉，所以未來三個月的過度期，不免引起民眾購買上的辨識困難，衛生局內部會成立稽查小組，並跨局處對有疑問的部分處理，也會不定期抽檢有無混充，市府團隊會讓大家放心。

黃志中表示，衛生局昨天已與警察局及民政局同仁帶隊看了一遍，順帶宣導，目前有民眾熱心提供情資，指一些流動式小蜜蜂在市場販售口罩，這些也會加加強盤查，但治本之道是請民眾不要買，流動式小蜜蜂業就不會流竄販賣。

衛生局 口罩 登革熱

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