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高市乙烯外洩案仍未查出漏點 陳其邁指需花點時間

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
陳其邁表示，前鎮乙烯外洩案，尚需時間查洩漏點。記者王昭月／攝影
陳其邁表示，前鎮乙烯外洩案，尚需時間查洩漏點。記者王昭月／攝影

高雄市前鎮區上周五發生乙烯外洩疑案，市府要求三條石化管線排空追查，仍還沒查出洩漏點，高雄市長陳其邁今早表示，目前管壓的監測持續進行中，土壤的採樣及監測也在釐清中，由副市長林欽榮負責督導計畫的進行，會把當地的土汙水汙資料拿出來比對，盡速釐清汙染的來源，「需要花一點時間」。

陳其邁說，目前此案由持有管線的營運者，跟專業團隊包括中油、工研院及毒災中心，另包括中鋼專業管線團隊加入調查，希望可以盡速弄清楚真相。

他表示，過去因為管線破口較大，可很快找出來漏點，這次破洞可能非常的小，所以只有翠亨及翠春兩個人孔洞口有比較高的乙烯濃度，其他地方土壤監測的濃度則不似大管線的洩漏那樣，因此希望趕快加強洩漏點的定位，「這需花點時間，儲持續做更高密度的環境監測 」。

陳其邁 高雄市 中油

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