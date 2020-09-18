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未鄰捷運站的大學享多項交通優惠 高市MeN Go進校園

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市MeN Go計程車隊增正修科大與輔英科大的校園服務，學生使用MeN Go可享優惠。圖／高雄市交通局提供
高雄市MeN Go計程車隊增正修科大與輔英科大的校園服務，學生使用MeN Go可享優惠。圖／高雄市交通局提供

高雄市力推「MeN Go」交通服務與優惠，「MeN Go」計程車隊這學期並進駐未鄰捷運站的輔英科技大學和正修科技大學，方便學生搭乘到捷運站或到市區。

輔英位在大寮區，正修位在澄清湖鄰近，都不在既有的捷運站附近，高市交通局已在這兩校推出公車進校園服務，讓學生騎機車之外，也方便搭公車，這學期起更推MeN Go計程車隊進校園，皇冠大車隊、倫永大車隊及中華大車隊與學校合作，優惠學生搭乘。

交通局表示，MeN Go交通月票推出多項優惠，除了9月底前200元到249元降價優惠，8月已展開加碼贈送MeN Go 點數（Point）、「無限暢遊」月票贈送600點外，「公車+客運暢遊」及「渡輪暢遊」月票也贈送600點，「公車暢遊」月票贈送200點，每1點等同1元，可用來轉乘多元輔助運具。

交通局表示，購買MeN Go行動服務月票的師生，也可無限次使用YouBike 2.0享前30分鐘免費騎乘。

公車 捷運 計程車

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