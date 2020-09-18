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金門縣積極推海上巡弋偽出國 爭取遊客可買免稅品
受新冠肺炎疫情影響，國旅大爆發，金門縣觀光處今天表示，近期郵輪跳島遊金門，自7月29日啟航至9月15日止，已迎來8艘次，到訪旅客1萬37人次，縣府近期也將協助推動小三通「海上巡弋-今夏看金廈」偽出國新遊程，這條全新藍色公路旅遊路線，未來還可以購買免稅品，預料將吸引另一波旅遊人潮。
金門縣觀光處長丁健剛表示，根據地區觀光產業業者統計，「郵輪跳島遊金門」，自7月底至9月15日止，共迎來1萬37人次，遊客人均消費達3000元，為地方挹注不少觀光產值，不少民眾都說，遊客變多了。
丁健剛也說，縣府推動小三通偽出國旅遊計畫「海上巡弋-今夏看金廈」，自今年8月起鼓勵業者包裝體驗遊程，縣府協調相關單位，極力促成，相繼於8月5日與9月10日拜會CIQS聯檢相關單位，洽詢與協調相關事宜；8月17日與9月7日受邀實際場勘海上巡弋路線，自9月起陸續接獲業者提出申請。
為辦妥前置作業，港務處日前也邀集小三通CIQS聯檢相關單位、船運業者、免稅商店業者召開港口檢查協調中心會議，會議上聚焦管制動線、航班時間帶、免稅商品購買等議題，與會單位熱烈交換意見，樂見新旅遊模式成行，決議比照桃園機場模式，專案函報中央，待核准後啟動，請旅客拭目以待。
縣府觀光處表示，推動「海上巡弋-今夏看金廈」偽出國計畫，開發新的遊程，希望藉由金廈海域、離島中的離島、美麗海岸線、自然生態與地景，讓國人搭乘船舶悠遊體驗金廈、金烈與離島水域。期待儘快成行，提供美麗且獨特的旅遊新路線、新體驗，為地區觀光注入新曙光，業者、政府齊力共創旅遊新能量。
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