整晚飄散惡臭味睡不著！ 高雄鳥松居民噴紅漆洩恨

高雄鳥松一家私人倉庫堆放化學原料丙烯酸乙酯，疑似儲存桶翻覆散發異味，昨天清晨起傳出濃烈又刺鼻的化學惡臭味，許多民眾受不了惡臭打電話給民代抱怨，後來臭味更飄散至三民區與鳳山區一帶，鄰近住家徹夜難眠，不少人感到「頭暈暈」。今天上午有里民受不了，拿紅漆噴鐵門，寫上「欺負庄人惡質」、「臭死」等字眼，里長謝唐欽也大罵環保局處理太慢，惡臭味搞到大家「天怒人怨」。

高市環保局表示，丙烯酸乙酯非有毒物質，但會對人體產生不適，昨晚已經有緊急初步處理，楊姓負責人起初說人在花蓮會趕回來高雄處理，昨天打電話一直關機，今天上午會委託清運業者代清運離去。

隔壁住戶黃先生說，最近一個多月廠房出租出去，常利用深夜運送不明物品進入倉庫，昨天凌晨2點多，睡夢中有聽到疑似重物倒地的聲音，清晨起床後開始聞到濃厚的塑膠味，整天都去外面躲臭味，回家後還是沒消失，聞臭味導致「頭暈暈的，很不舒服」。

鳥松里長謝唐欽說，昨天一早接電話接到手軟，很早就通報環保局，昨晚里民整夜無法安眠，但環保局隔20幾個小時才處理，處理速度太慢，搞到天怒人怨、大家都快抓狂了。

高市議員邱俊憲說，市府環保局依規定先請行為人處理私有土上的汙染物，但這樣處理流程太慢，此事過後應制定相關流程，不能讓汙染物留這麼久才處理。