韓市府農業局長：補助和去化像抗生素 吃多體質更差

高雄市政府前農業局長吳芳銘投書媒體談南部蕉近來價格低迷農民喊苦，面對農民哀嚎，政府忙著補助收購去化，這套戲路未曾變過，但補助和去化，只是救急抗生素、消炎藥，並非萬靈丹，無助於解決根本問題，吃多了體質更差，也會把老本吃掉，不可不慎。

高雄市長陳其邁前天到旗山香蕉產地聽果農心聲，他表示，已協調學校、國軍、旅宿業優先採用高雄香蕉，輔導香蕉加工以提升產品多樣性，也布局大型連鎖通路、行銷日本海外市場、爭取企業訂單等多管齊下。

為幫助蕉農減輕產銷壓力，口罩大廠南六企業、台灣區不織布工業同業公會等採購250萬元香蕉，高雄港都上市櫃企業家協會也將發動該協會60家上市櫃會員廠商，認購力挺蕉農。

吳芳銘寫到，歷史總是一再重演，農產品供銷失衡，而政府束手無策。只要氣候平順，農作物豐收，市場價格便崩跌。如今場景和2年前相似，農委會當時在面對大蒜、鳳梨和香蕉等農產品價格一路崩盤後，在行政院會上「補破網」提出預警機制及因應作法，提出八大策略，針對鳳梨、火龍果、香蕉、大蒜等作物，以外銷、加工及直銷各一成為三箭齊發目標，調節供應量及價格。

「當年的網補好了嗎？」吳芳銘說，今年3月去化鳳梨、8月收購文旦、9月蒜頭天價，加上現在香蕉價崩，「旺不起來、苦旦人生、穩操勝蒜和蕉頭爛額」，形成今年慘不忍睹的一道農產失衡風景線。

吳芳銘點出台灣從「香蕉王國」一路敗北失守日本市場，及無法開拓中國大陸市場，不是沒有原因。除品質不穩定和提供次級品傷及信譽外，開放自由貿易的自己人打自己人，台灣貿易商的「網路互打」，把王國拱手讓人。遑論諸如菲律賓、厄瓜多、哥倫比亞、印尼等國訂單生產管理、規模化生產、機具協助運送，及冷鏈體系，更具競爭力。

他認為，台灣早失去國際競爭力，經年問題未解：小面積耕種的高成本、數十年不變的人工「一肩」搬運，造成「皮衣」多擦、壓傷、大小尺寸和成熟度不一、沒有溫控冷鏈的集貨場、裝卸貨碼頭和冷鏈物流系統基礎設備，以及非自動化的傳統人力包裝等，都影響品質、價格和競爭力。