快訊

美禁售芯片…比爾蓋茲：逼中國自給自足 真有好處嗎？

懷孕房仲帶人看房 竟遭房客男友持利剪猛刺

韓市府農業局長：補助和去化像抗生素 吃多體質更差

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
南部香蕉盛產但農民卻心底苦，因為價格低迷，以每公斤5元交給政府收購去化拿回一些肥料錢。本報資料照片
南部香蕉盛產但農民卻心底苦，因為價格低迷，以每公斤5元交給政府收購去化拿回一些肥料錢。本報資料照片

高雄市政府前農業局長吳芳銘投書媒體談南部蕉近來價格低迷農民喊苦，面對農民哀嚎，政府忙著補助收購去化，這套戲路未曾變過，但補助和去化，只是救急抗生素、消炎藥，並非萬靈丹，無助於解決根本問題，吃多了體質更差，也會把老本吃掉，不可不慎。

高雄市長陳其邁前天到旗山香蕉產地聽果農心聲，他表示，已協調學校、國軍、旅宿業優先採用高雄香蕉，輔導香蕉加工以提升產品多樣性，也布局大型連鎖通路、行銷日本海外市場、爭取企業訂單等多管齊下。

為幫助蕉農減輕產銷壓力，口罩大廠南六企業、台灣區不織布工業同業公會等採購250萬元香蕉，高雄港都上市櫃企業家協會也將發動該協會60家上市櫃會員廠商，認購力挺蕉農。

吳芳銘寫到，歷史總是一再重演，農產品供銷失衡，而政府束手無策。只要氣候平順，農作物豐收，市場價格便崩跌。如今場景和2年前相似，農委會當時在面對大蒜、鳳梨和香蕉等農產品價格一路崩盤後，在行政院會上「補破網」提出預警機制及因應作法，提出八大策略，針對鳳梨、火龍果、香蕉、大蒜等作物，以外銷、加工及直銷各一成為三箭齊發目標，調節供應量及價格。

「當年的網補好了嗎？」吳芳銘說，今年3月去化鳳梨、8月收購文旦、9月蒜頭天價，加上現在香蕉價崩，「旺不起來、苦旦人生、穩操勝蒜和蕉頭爛額」，形成今年慘不忍睹的一道農產失衡風景線。

吳芳銘點出台灣從「香蕉王國」一路敗北失守日本市場，及無法開拓中國大陸市場，不是沒有原因。除品質不穩定和提供次級品傷及信譽外，開放自由貿易的自己人打自己人，台灣貿易商的「網路互打」，把王國拱手讓人。遑論諸如菲律賓、厄瓜多、哥倫比亞、印尼等國訂單生產管理、規模化生產、機具協助運送，及冷鏈體系，更具競爭力

他認為，台灣早失去國際競爭力，經年問題未解：小面積耕種的高成本、數十年不變的人工「一肩」搬運，造成「皮衣」多擦、壓傷、大小尺寸和成熟度不一、沒有溫控冷鏈的集貨場、裝卸貨碼頭和冷鏈物流系統基礎設備，以及非自動化的傳統人力包裝等，都影響品質、價格和競爭力。

畢竟補助和去化，只是救急抗生素、消炎藥，並非萬靈丹，無助於解決根本問題，吃多了體質更差，也會把老本吃掉，不可不慎。回頭看，2年前提出的八大策略未具體落實，外銷、加工和直銷各一成的三箭成斷箭，破網都尚未補好補滿，競爭力、產業化及升級都是奢想的空包彈。香蕉困境，只是冰山一角，如何地「幫蕉」，才能給自以為豪的「水果王國」相稱的榮耀，農民還在等候。

為解決蕉農的產銷壓力，近來有不少企業慷慨認購。本報資料照片
為解決蕉農的產銷壓力，近來有不少企業慷慨認購。本報資料照片
農政單位表示，今年天候平順沒颱風，香蕉盛產，夏天香蕉熟得快，但市場買氣較差，是造成這一波價格較差的原因。本報資料照片
農政單位表示，今年天候平順沒颱風，香蕉盛產，夏天香蕉熟得快，但市場買氣較差，是造成這一波價格較差的原因。本報資料照片
香蕉量產價跌，有些果農索性不採收，棄置果園當肥料。本報資料照片
香蕉量產價跌，有些果農索性不採收，棄置果園當肥料。本報資料照片
南部香蕉盛產但農民卻心底苦，因為價格低迷，以每公斤5元交給政府收購去化拿回一些肥料錢。本報資料照片
南部香蕉盛產但農民卻心底苦，因為價格低迷，以每公斤5元交給政府收購去化拿回一些肥料錢。本報資料照片

香蕉 吳芳銘 競爭力

延伸閱讀

忙補助不補網 難怪「蕉」頭爛額

香蕉價格偏低 農糧署：天氣涼價格就起來

蕉價低迷收購去化 農糧署：是合作社自己收購的

大樹一日農夫 天天成行

相關新聞

金門辦三代同堂漫步中山林 300位民眾走出戶外熱情參與

現今社會正步入樂齡及少子化，金門國家公園今天特別舉辦「三代同堂漫步中山林」活動，共計有60組家族同樂，約300多人參加，...

志工到家免費裝扶手 偏鄉長輩笑開懷「很實用」

高齡長輩體力變差，若不慎摔倒健康可能就此走下坡。一群笁樂種子的志工今天起連續三天，免費替旗美九區500多戶、家中有年滿8...

玩翻農村來趟輕旅行 屏東新圍社區野薑花創意料理體驗

屏東縣鹽埔鄉新圍社區近年來在農村再生計畫挹注及縣府農村再生專案推動辦公室輔導下，野薑花成為社區產業發展重點，讓更多人認識...

農村再生屏東縣萬丹鄉母雞帶小雞 社區集結展力量

屏東縣府5年前成立全台第一個農村再生專案推動辦公室，展現農村獨有風貌。屏東縣萬丹鄉崙頂社區早在10多年前推動社區總體營造...

國旅大爆發後的墾丁沙灘 聯合淨灘清出644公斤垃圾

國內疫情解封後，國旅大爆發，水上活動勝地屏東墾丁暑假期間更湧入大量遊客；墾管處今天聯合在地機關團體和民眾在10處遊憩沙灘...

高雄市重測地籍 如有異議10月23日前需提複丈以免吃虧

高雄市地政局應用衛星定位接收儀及電子測距經緯儀等高科技設備，已完成109年度地籍圖重測，9月23日起公告一個月，土地所有...

高市明年編賒借 陳麗娜：綠應比照對韓國瑜零舉債要求

10月5日高雄市議會將召開第三屆第四次定期大會，是高市長補選之後第一次召開定期大會，高雄市政府送給議會審議的明年度總預算...

小三通不開影響大 陳玉珍促成船務代理納入「紓困3.0」

新冠肺炎疫情，衝擊觀光與交通運輸相關產業，小三通遲遲不開，造成小三通航商的重大損失，部分船務代理業者向金門立委陳玉珍陳情...

候鳥殺手鳥仔踏再現恆春 警方護野鳥、反獵鷹專案緊盯

每到初秋，是紅尾伯勞鳥過境屏東恆春半島的主要季節，1987年列入野生保育類動物加強宣導和取締後，居民架設「鳥仔踏」陷阱獵...

大潮州人工湖運轉2年 屏東縣府將爭取後續開發

屏東縣政府推動全國第一座地下水補注湖「大潮州人工湖」，2018年完成第1期50公頃開發，近2年來挹注5至7000萬噸水源...

2020屏東十大伴手禮 快來一起「打包帶走」

2020屏東伴手禮暨好店徵選名單出爐，屏東縣政府昨下午在屏東市孫立人行館廣場舉辦頒獎典禮，今天下午3時到6時半現場有優選...

助受刑人翻轉人生 「紅豆NI」紅豆餅模具出自他之手

屏東縣萬丹鄉紅豆幸福小棧開張！萬丹鄉農會與屏東看守所異業結盟，自主監外作業模式，農會聘用2名受刑人製作紅豆餅，協助受刑人...

熱門新聞

基隆新豐街每月車禍20件 車流量大行人過馬路危險

85歲翁從嘉義騎單車到新營 員警凌晨發現已迷途14小時

嘉義市也有熱氣球！ 大同57周年辦金婚攝影熱氣球體驗

被爆爽當桃市機要專員 議員落選人駁斥指控、主動請辭

桃園人注意改道！配合捷運綠線 八德介壽路1段連續壁工程啟動

颱風沒來水位低 「天使的眼淚」嘉明湖瘦了一圈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。