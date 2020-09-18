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全力反擊！草蝦養殖台灣隊「直球對決」外籍兵團館長蝦

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣草蝦養殖協會今年7月辦理振興產業促銷，市長黃偉哲（右）前往支持。圖／台南市府提供
台灣草蝦養殖協會今年7月辦理振興產業促銷，市長黃偉哲（右）前往支持。圖／台南市府提供

台灣草蝦既養殖協會理事長陳慶富今天下午4點將公開直播，說明台灣高品質的養殖白蝦，比較進口冷凍白蝦與本土現撈活蝦的品質差異，並現場拍賣台灣本土養殖蝦，形同養殖蝦台灣要與進口蝦「直球對決」！業者提供台灣草蝦做公益，一盒一斤約15尾往年市價約5百50元，以優惠價450元出售。

陳慶富表示，館長販售厄瓜多爾進口的冷凍白蝦，原本是進口商與館長個人的商業行為，生意人人可作，但是「館長」卻在其個人臉書直播上，直言不諱抨擊台灣養殖蝦都是添加許多藥物，嚴重傷害人體健康，此言一出，台灣養殖業者不甘心苦養殖的成果被抹黑謗毀，於是公開抗議館長所言。

陳慶富說，館長擁有百萬粉絲，一向以敢言、愛台灣的形象深獲館粉愛戴與支持，但是此次為代言進口蝦而以不實言論傷害台灣養殖蝦，令台灣孜孜矻矻的養殖業者無比憤怒，台灣的養殖技術一直領先世界各國，台灣曾經是世界草蝦王國，近年來在技術不斷突破與努力之下，台灣的白蝦養殖技術不只育成率快速，品質更是達到鮮、甜、脆的頂級食材標準，尤其是在蝦農自我要求下，更是達到無毒、無藥、無殘留的國家檢驗標準。

陳慶富指出，台灣蝦農的努力與用心不容館長一己之言片面扭曲，以不實言論傷害台灣養殖業者的信譽，除要求館長公開向台灣蝦農道歉，也集結優良養蝦戶提供產品，把「館長之亂」危機化為轉機，一個讓台灣民眾更加認識台灣養殖蝦的好機會，決定由理事長帶頭公開直播，將事實攤在陽光下，給民眾一個公開比較的機會。

今天協會的養殖戶成員也提供最優良的活跳鮮蝦，現場直播拍賣，希望藉由此舉一掃民眾疑慮，並重建台灣民眾對自家本地產品的信心與驕傲。

館長

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