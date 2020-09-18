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高雄鳥松區廠房內不明廢液飄惡臭 環保局祭出雙法開罰

聯合報 / 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄鳥松區中正路這處出租廠房，遭堆置廢棄物及化學原料。圖／高雄市環保局提供
高雄鳥松區中正路這處出租廠房，遭堆置廢棄物及化學原料。圖／高雄市環保局提供

高雄昨天深夜再傳異味，鳥松、三民及鳳山等區居民聞到刺鼻氣味飄散，紛向市府反映，環保局證實異味來自鳥松區中正路46巷一間廠房偷藏的丙烯酸乙酯化學原料，將以「空汙法」及「廢棄物清理法」開罰。

高雄鳥松區飄散刺鼻臭味，連周緣的鳳山區及三民區居民也聞得到，有民眾說戴口罩仍隱約聞得到怪味，舌頭還有澀澀麻麻的感覺。

高雄市環保局獲報，查出禍首是鳥松中正路一家廠房，鄰近居民說，前天就聽到廠房發出巨響，之後空氣中飄散刺鼻味道，鳥松里長謝唐欽連繫地主，地主以為承租人要設太陽能廠房，沒想到被堆放化學原料和廢棄物。

環保局稽查人員表示，丙烯酸乙酯非有毒物質，但會對人體產生不適。前天接獲多起民眾陳情後，他們即趕到場處理，當時廠房無人，大門深鎖，堆置化學混合物及數十桶內容物不明的藍色鐵桶，因桶內黏稠液體洩漏，才產生明顯刺鼻臭味，以儀器初步判定為丙烯酸乙酯，隨即先以木屑實施覆蓋，作業直至昨日下午。

昨晚因受氣壓、風向影響，廠內異味範圍擴大，環保局再接獲陳情，立即啟動應變小組，經向南區毒災應變中心諮詢後，鋪設吸油棉防止廢溶液流出，在加以帆布覆蓋防止氣味飄散，至今天凌晨一點多，將洩露點完成覆蓋吸油棉及帆布後，異味已大幅降低，今早會請清除業者迅速將異味廢棄物運離。

環保局表示，承租人違法棄置廢棄物產生異味惡臭，環保局除將依空污法處以10萬至500萬罰鍰外；另承租人未依規定申請相關清理廢棄物的許可且任意棄置，已違反廢棄物清理法第41條及46條規定，將處新臺幣6萬至30萬元以下罰鍰，並移送偵辦，刑事罰則可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。

廠房內堆置十餘桶裝填化學液體的藍色鐵桶。圖／高市環保局提供
廠房內堆置十餘桶裝填化學液體的藍色鐵桶。圖／高市環保局提供
環保局人員獲報後，先以帆布覆蓋鐵桶，降低氣體溢散。圖／高雄市環保局提供
環保局人員獲報後，先以帆布覆蓋鐵桶，降低氣體溢散。圖／高雄市環保局提供

廢棄物 承租人 空污

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