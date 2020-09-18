高雄鳥松區廠房內不明廢液飄惡臭 環保局祭出雙法開罰

高雄昨天深夜再傳異味，鳥松、三民及鳳山等區居民聞到刺鼻氣味飄散，紛向市府反映，環保局證實異味來自鳥松區中正路46巷一間廠房偷藏的丙烯酸乙酯化學原料，將以「空汙法」及「廢棄物清理法」開罰。

高雄鳥松區飄散刺鼻臭味，連周緣的鳳山區及三民區居民也聞得到，有民眾說戴口罩仍隱約聞得到怪味，舌頭還有澀澀麻麻的感覺。

高雄市環保局獲報，查出禍首是鳥松中正路一家廠房，鄰近居民說，前天就聽到廠房發出巨響，之後空氣中飄散刺鼻味道，鳥松里長謝唐欽連繫地主，地主以為承租人要設太陽能廠房，沒想到被堆放化學原料和廢棄物。

環保局稽查人員表示，丙烯酸乙酯非有毒物質，但會對人體產生不適。前天接獲多起民眾陳情後，他們即趕到場處理，當時廠房無人，大門深鎖，堆置化學混合物及數十桶內容物不明的藍色鐵桶，因桶內黏稠液體洩漏，才產生明顯刺鼻臭味，以儀器初步判定為丙烯酸乙酯，隨即先以木屑實施覆蓋，作業直至昨日下午。

昨晚因受氣壓、風向影響，廠內異味範圍擴大，環保局再接獲陳情，立即啟動應變小組，經向南區毒災應變中心諮詢後，鋪設吸油棉防止廢溶液流出，在加以帆布覆蓋防止氣味飄散，至今天凌晨一點多，將洩露點完成覆蓋吸油棉及帆布後，異味已大幅降低，今早會請清除業者迅速將異味廢棄物運離。