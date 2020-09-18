外送員搶快易車禍甚至釀死 屏縣府勞安、交安齊宣導 

屏東縣府警察局統計，外送平台從去年10月起在屏東地區提供服務迄今，單就屏東市發生36件外送員交通事故，1人死亡、45人受傷。交通隊分析肇事原因，未注意車前狀況最多，為減少相關憾事發生，屏東縣府與勞動部職安署南區職業安全衛生中心辦理「外送員職業傷害預防講習活動」，警察局也將針對外送員交通違規取締，減少外送員職安問題。

屏東縣府指出，外送平台從去年10月1日在屏東地區提供服務迄今，屏東市已發生36件外送員交通事故。外送員工作性質為接單論件計酬，常為了搶時間、衝業績，導致車禍事件層出不窮。

屏東縣警局統計，外送員肇事原因以未注意車前狀況發生17件最多，未依規定讓車6件次之，未保持安全距離3件以及超車不當2件，肇事原因多與外送員超速、爭道有關。超速會造成反應時間的縮短，並加重事故的嚴重程度。

交通隊組長程大維說，駕駛車輛時要謹記「防禦駕駛（Defensive driving）」三大原則，就是駕駛人要顯露自己、行駛時要預想其他車輛的動作、與其他車輛預留緩衝空間以應付突發的狀況，才能盡量避免事故發生。

外送員潘先生分享自身經驗，他說，自己入行當外送員近兩年，卻在第一個月發生嚴重車禍，與其他車輛對撞造成鎖骨斷裂，機車修理費用花了超過4萬元，得不償失，讓他記取深刻教訓，從此零事故。

曾開設簡餐店的葉先生說，今年因疫情關係讓店裡生意一落千丈，為了維持家計只好出門跑外送，每天從早到晚平均上工10小時，最高甚至達14小時，曾經因為一次違規導致當天幾乎做白工，從此也常勸同業「拚經濟更要顧性命！」