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高雄石化管線惡夢何時了？民團：第一步降編大社工業區

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
公民團體北上監察院，針對大社工業區降乙編案進行陳情。記者蔡晉宇／攝影
公民團體北上監察院，針對大社工業區降乙編案進行陳情。記者蔡晉宇／攝影

大社環境守護聯盟與地球公民基金會今天北上監察院，針對大社工業區降乙編案進行陳情。地球公民基金會副執行長王敏玲表示，高雄氣爆案至今，石化管線問題依舊，甚至日前就又發生乙烯外洩危機，若大社降編為乙種工業區，不再從事石化業，至少有16條的石化管線可以廢除，其中更包含高危害性的丁二烯等，是大幅降低高雄市民風險的第一步。

大社環境守護聯盟成員方彥鈞表示，1993年經濟部就已承諾大社工業區2018年要降乙編及遷廠，但至今卻遲遲未做成決議，讓居民經過漫長的27年等待，卻仍深陷石化工廠空汙與氣爆風險之苦，實在令人氣憤。

高雄大社在地居民李名指出，1993年5月，經濟部與大社居民在協調工業區未來走向時，自己是在場與會者之一，清楚聽到時任經濟部長江丙坤承諾工業區會降編。李呼籲，政府應拿出負責任態度，履行早已答應人民的諾言。

國立高雄海洋科技大學海洋環境工程系沈建全教授說，高雄市政府2011年及2013年委託美和科技大學及經濟部2013年委託成功大學執行之「石化工業區居民健康風險評估」計畫，三個計畫研究成果皆指出，仁大工業區及中油高雄煉油廠對左營、楠梓、大社及仁武居民，健康風險及致癌、致死影響健康甚鉅，胸腔呼吸疾病發病率，甚至其風險高出對照組之旗山、美濃地區及花蓮縣數倍之多，明顯影響居民健康，不論從法而言或從人民健康而言，政府都應盡速將大社工業區降乙編。

陳情現場也施放煙彈，目的在讓監察院體會居民深受空汙之苦，並喊出「跳票政府、快降乙編」口號，隨後進入監院內由輪值監委田秋堇收下陳情書。

公民疃體指出，接收端為大社工業區的石化管線多達16條，嚴重威脅市民安全。圖／地球公民基金會提供
公民疃體指出，接收端為大社工業區的石化管線多達16條，嚴重威脅市民安全。圖／地球公民基金會提供
公民團體北上監察院，針對大社工業區降乙編案進行陳情，由輪值監委田秋堇收下陳情信。記者蔡晉宇／攝影
公民團體北上監察院，針對大社工業區降乙編案進行陳情，由輪值監委田秋堇收下陳情信。記者蔡晉宇／攝影

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