高市A1事故增加 陳其邁下令加強執法和改善路面號誌

高雄市長陳其邁今天在市府市政會議中要求警察局針對易肇事路段加強執法，相關局處看到路面、號誌該改善的要儘快改善，以減少交通事故，保障市民生命財產安全。他並指示衛生局，10月5日公費流感疫苗將開打，要讓老人、高風險族群優先施打。

高雄市A1死亡事故人數自100年至107年逐年下降，108年卻反彈回升，陳其邁今天即在市政會議中下令各局處通力合作 降低A1肇事率，交通、工務等局處，路面、號誌、措施該改善就改善，警察局也要針對易肇事路段加強執法，透過科技、工程、執法改善交通，減少事故，保障市民生命財產安全。

高市府分析，全市277萬人，有203萬輛機車，機車持有率每1000人約730輛，又因工業城市產業發展的背景，大型車數量2萬5000多輛，都是六都最多，使得全市交通事故除機車、老年人、酒駕外，還有大型車問題。

高市A1事故統計，100年至107年逐年下降，107年280人，去年又增加到351人，今年上半年又有175人，一整年下來可能又會超過300人。陳其邁強調，這種血淋淋教訓令人痛心，不允許、也不應該再發生，市府各局處應積極展開防制作為。

他舉例，日前看到上班時段的民族路、同盟路、建工路在施工，影響交通，以後絕不可以有這樣的情形。

另外，高市將成立的「智慧城市推動委員會」，陳其邁表示由他擔任召集人，副市長林欽榮擔任辦公室副召集人，各局處本於職掌發掘問題、專家解答，與中央共同合作，產業部分則由副市長羅達生負責，打造產業成為系統整合的聚落，發揮「母雞帶小雞」，扶植智慧城市和新創公司的發展。