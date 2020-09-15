高市一女童被公園鏽蝕水溝蓋割傷 區公所全面檢修

高雄市左營區一名國小5年級女童昨天在重愛公園玩耍時，被破損的水溝蓋割傷，縫了好幾針，女童的父親上臉書貼文質疑公園維修管理不確實，左營區公所得知後，區長吳淑惠和公所相關人員立即向家長和女童致歉，雇工把壞掉的水溝蓋換掉，也全面檢視區內所有鄰里公園的設施，有破損的將儘快修繕。

女童的家長看到孩子本來開心的在公園玩，卻一腳陷進鏽蝕的水溝蓋，被刮割得皮開肉綻，相當不捨，當地居民也認為公園是大人小孩休閒的公共場所，市府應隨時檢修破損的設施，以免傷及民眾。

吳淑惠和區公所相關人員得知此事後，與里長、保險公司人員拜訪女童家長，向家長和女童致歉，公所將協助家屬與保險公司商討理賠事宜。