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高雄捷運7車站代售電影票和餐券 享9折和近8折優惠
高雄捷運有7個站即日起代售3家影城的電影票和5家餐廳餐券，可享打9折或近8折的優惠。
高雄捷運公司表示，即日起代售的票券有大遠百威秀影城、草衙道國賓影城、喜滿客夢時代影城的電影票，優惠後最低價205元，比一般票價便宜。
餐廳的部分，代售西堤牛排、城市商旅（海霸王）魅麗海、漢來海港、林皇宮LV森林百匯、聯上帕里巴黎等餐券，一張最低價398元，可節省10到21%費用。
高捷公司表示，代售票券的車站有7站，包括草衙站（R4A）、凱旋站（R6）、三多站（R8）、中央公園站（R9）、美麗島站（R10）、巨蛋站（R14）及鹽埕埔站（O2），未來將視這次辦理結果決定是否增加販售站點以及更多元的票券種類，詳情可洽客服專線：（07）7938888。
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