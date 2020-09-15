鼻笛與詩的共鳴 排灣族藝師少妮瑤發表新作

排灣族鼻笛唯一女藝師少妮瑤．久分勒分今天在已故屏東作家郭漢辰生前經營的屏東勝利星村「永勝5號」，發表新作「風的氣息」。少妮瑤依郭漢辰詩文情境譜成專輯裡的10首曲。

「如果我能唱一首歌，我要用最美的聲音，回應上天的恩賜；如果我能吹一首曲，我要將氣灌入笛內，撫慰族人靈魂，將上天送給人類最好的禮物，在人間流轉。」少妮瑤如此詮釋排灣族鼻笛，她說，鼻笛是台灣原住民樂器中，唯一可以發出複音音樂的樂器。

少妮瑤．久分勒分（Sauniaw Tjuveljevelj）新專輯「風的氣息」收錄的10首曲子，是由已故作家郭漢辰根據少妮瑤描述部落裡故事寫成詩文，再由少妮瑤依畫面情境譜曲，促成鼻笛與詩的創作。

少妮瑤說，在專輯發表之前，她曾一再和郭漢辰討論發表會流程，有天晚上她向郭漢辰索取簽名，要用於專輯發表，「沒有想到那竟是郭老師的最後簽名」。

郭漢辰於今年3月25日離世，生前以屏東市勝利星村裡作家張曉風故居經營獨立書店，並做為推廣文學的基地，店名取名「永勝5號」，目前由遺孀翁禎霞經營。

少妮瑤今天發表「風的氣息」新作，曲曲讓人有如進入雲霧山林，與祖靈相會，少妮瑤並分享為何外國人要學排灣族鼻笛有困難，因吹鼻笛必須鼻頭與笛子的口伏貼，西方人鼻子多數是尖的，要吹鼻笛有相當大的難度。

少妮瑤是排灣族最年輕的口、鼻笛傳承藝師，也是傳承者中的唯一女性，曾於2011年獲公告為屏東縣排灣族口笛、鼻笛傳統藝術保存者，近年來她積極以傳承排灣族的音樂文化為使命，一方面創作新曲為口鼻笛注入新的元素，另一方面投入採集瀕臨失傳的排灣民謠，再經編譜及研究、發展成教材傳承。

過去排灣的口鼻笛有只傳男性的傳統，但她以女性特有的纖細感性與抒情，將排灣族歌謠以口鼻笛演奏，再以人聲吟唱，傳統古調有了新的詮釋與創新，她的專輯曾入圍金曲獎，也多次獲邀到國外演出。

少妮瑤的新專輯發表會將於18日晚上8時在屏東縣青創聚落舉行，發表會前，她特別選在永勝5號舉行新專輯發表記者會，與好友一起分享新專輯的成果。