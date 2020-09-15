高市青年局射3箭促進青年就業 推千人「大實習計畫」

為促扭轉高市青年失業的嚴峻現況，高雄市青年局推出「增加就業」、「提升競爭力」、「建立媒合平台」三支箭，盼透過優先雇用高市青年政策、職場體驗與跨界學習培力等實際作為，提振青年就業。青年局長張以理力推千人「大實習計畫」，並建置引導媒合在地年輕人申請中央各項補助的整合網路平台，協助青年超前部署，根留高雄。

高雄新今年上半年的青年總失業率達3.8%，僅較微低於全國平均3.85%，失業人口共計3.3萬人，其中又以15至24歲的族群最為嚴重，失業率達13.9%，高於全國平均的11.35%，與台北並列六都最高。

張以理表示，「增加就業」、「提升競爭力」與「建立媒合平台」是，作為青年局改善青年就業問題的三支箭，並依此概念指導，與勞工局聯手就短、中、長期目標，推動各項作為。增加就業方面，將投入政策工具，促進高雄市業主優先雇用青年員工或高雄大專院校應屆畢業生；在提升競爭力方面，則透過「2020青年局國際志工團」培訓青年有關服務暨社會連結能力，「大港青年自我挑戰賽」引領青年職涯探索與認識在地產業，以及「社團活動發展補助」培力年輕學子發展第二專長。

在「建立媒合平台」方面，張以理強調，青年局本年度已媒合100名青年至46家企業實習，實習產業別包括數位內容、智慧科技、電子商務等，其中10名應屆畢業生當中有9人獲得留任轉為正職人員，另有23名學生已轉為兼職員工或繼續於企業實習。

張以理正爭取經費研議更多業別、達1000名實習名額的「大實習計畫」，透過新創事業實習媒合及職場體驗，增加高雄市大專院校學生畢業後留在高雄就業的機會。青年局會引導年輕人循適當補助資源，依據網路社群特性，建置簡明易懂的整合網路平台，並發展相關服務APP，讓年輕人使用。