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金門媳回鄉開畫展 過去怕拜拜一堆、未來想畫出來

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
畫家柳鑒祝（左）以「金門媳婦」身份回金門開畫展，先生林健生（右）陪同全程記錄，堪稱是「婦畫夫隨」。記者蔡家蓁／攝影
畫家柳鑒祝（左）以「金門媳婦」身份回金門開畫展，先生林健生（右）陪同全程記錄，堪稱是「婦畫夫隨」。記者蔡家蓁／攝影

師承多位名師的畫家柳鑒祝，這次以「金門媳婦」身份回金門展出，她特別精選20多幅人像粉彩，以「金門有愛－藝術人像創作展」將從即日起至10月底在金門尚義機場藝文走廊展出；柳鑒祝說，金門的拜拜一大堆，以前覺得很恐懼，但隨著年歲漸長，她反而越發能感受到金門老一輩的情感，未來也考慮把這些屬於金門的情感，透過畫筆呈現出來。

我從小就愛畫畫，可以說從小畫到大!柳鑒祝悠悠回憶自己的習畫歲月，她家住雲林斗六，家裡都是務農，她就讀斗六高中，受到老師陳誠啟發，進入藝專後又師事李奇茂、陳丹誠、歐豪年、蘇峰男、羅振賢、黃元慶、吳永欽等名師，讓她擁有扎實專業的技巧和素養。

柳鑒祝說，她從國小到國中，都畫的比別人好，也常代表學校參加繪畫比賽，她說，一路習畫，只有在高中時花了

100元到陳誠老師的畫室學4堂畫，因為她在書法、國畫上稍有根柢，就專注在素描和水彩的學習上；柳鑒祝還透露，當時為了省錢，每天的午休時刻，她都直奔學校的美術教室撿別人用剩的炭筆，與已用過的紙張背面練習，後來因為她成績好，加上同屆有許多同學考上美術相關科系，學校次年就成立美術班。

後來考取國立藝專的柳鑒祝，主修的是國畫，她也選修李奇茂的課，才華洋溢的她，頗受李奇茂的喜愛，甚至想推薦她赴日本進修，但因家貧，家人勸阻下未能成行；「否則現在可能又多一位大畫家了」，柳鑒祝的先生林健生忍不住在旁邊補充說明。

柳鑒祝說，為了餬口，她曾經從事廣告設計工作長達18年，後來加入知名畫家陳景容工作室，並擔任陳景容藝術文教基金會執行長，為陳老師打理相關事務十餘年。追隨名師身邊，每天接觸許多藝術行政、企劃工作，她也因此打開視野，夯實了生命厚度。然而再怎麼忙碌，柳鑒祝仍堅持畫筆不能放下，因此得以保持溫度，讓後來歸隊創作水到渠成。

2012年起柳鑒祝與畫友推動「巷弄繪畫」，到咖啡廳等地方為許多的素人畫人像，柳鑒祝說，本次展出的人物都是近幾年「巷弄繪畫」的作品，因為是現場作畫，因此時間很短，要在5分鐘內就抓住模特兒的肢體動作與細微的表情，凸顯出人物的特點。

邁入60歲，柳鑒祝說，以前很害怕來金門，因為金門的拜拜很多，自己幫不上什麼忙，看著大家那麼忙碌，有點不好意思，老覺得自己無法融入，彷彿有缺口，透過這次畫展，她希望找回對金門的愛，甚至以後有更深連結，重新梳理金門的歷史與文化。

師承多位名師的畫家柳鑒祝（右四），這次以「金門有愛－藝術人像創作展」在金門尚義機場藝文走廊展出，今天的開幕，各界貴賓前往捧場。記者蔡家蓁／攝影
師承多位名師的畫家柳鑒祝（右四），這次以「金門有愛－藝術人像創作展」在金門尚義機場藝文走廊展出，今天的開幕，各界貴賓前往捧場。記者蔡家蓁／攝影
畫家柳鑒祝（右）今天回金門開畫展，她仔細的跟民眾說明創作的理念。記者蔡家蓁／攝影
畫家柳鑒祝（右）今天回金門開畫展，她仔細的跟民眾說明創作的理念。記者蔡家蓁／攝影

金門

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