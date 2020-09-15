只有參與才會改變！超商店長「閱讀送麵包」讓甲仙改變

11年前「莫拉克」颱風後，高雄甲仙超商店長林德和看到店中常有孩子偷拿麵包，不忍孩子被報警送辦，鼓勵學生們以閱讀換取麵包，結果當時甲仙國小閱讀量爆衝，全校學生每人平均每個月讀了10本書。11年後這項「閱讀送麵包」協助偏鄉孩童計畫仍在推動，全國數百家超商響應，林德和的善行義舉獲選高雄市「教育芬芳錄」表揚。

旗山人林德和說，莫拉克造成甲仙地區受到重大災情，路毀橋斷，住民謀生不易，災後人口外移嚴重，不少家庭變成單親或隔代教養。大人忙著重建家園，無暇教育小孩的課業，以致當地超商的失竊率也提高。他常發現店裡有小朋友偷偷拿走麵包與牛奶，想孩子們是沒錢吃飯，當下雖有糾正輔導，但對這個現象感到非常憂心。

林德和想出了集點換麵包活動，他說，既然大家生活沒有目標，那就鼓勵學生讀書或運動，讓生活有重心，最後也促成「跑步閱讀分享集點計畫」。

「只有參與，改變才會發生！」林德和說，他與偷拿的孩子約法三章，只要讀完一本書與跑步，超商就會免費提供食物，之後其他的孩子也想來換麵包，最後甲仙國小也與他合作，得到超商總公司的支持，鼓勵全校學生閱讀。一個月後，全校學生就閱讀1700本書，跑完60萬2400公尺，在閱讀的薰陶下，孩子們偏差問題獲得改善，也增加了自信與學習動機。

後來甲仙國小學生榮獲全國拔河比賽第二名，店長和家長們一起規畫英雄歸來的慶祝活動，藉此讓社區重振士氣，也讓大人曉得，小孩用最純真的力量，盡全力抓住了生命之河的繩子，為自己和學校拚搏，最後獲得殊榮。

林德和為幫助孩子發起的「閱讀送麵包」，11年來不曾間斷，總公司更贊助擴及「進入閱讀，分享喜閱」閱讀集點活動，對象為當地學童、新住民媽媽，只要到圖書館閱讀超過30分鐘，便可獲得1點，每集滿5點並繳交心得，即可在門市兌換超值餐或飲料。不僅鼓勵培養孩子的閱讀習慣，也讓新住民的媽媽有了更優質的親子互動方式，讓甲仙充滿了愛的氛圍。