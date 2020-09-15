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養豬廚餘回收習慣鬆散 高市提高垃圾「破袋」稽查頻率

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市各區清潔隊加強破袋稽查率，提醒民眾做到垃圾及廚餘分類。圖／高雄市環保局提供
高雄市各區清潔隊加強破袋稽查率，提醒民眾做到垃圾及廚餘分類。圖／高雄市環保局提供

之前的非洲豬瘟打亂了廚餘循環再利用模式，去年七月又恢復了養豬廚餘與堆肥廚餘的分類模式。但高雄市環保局發現，至今無法回到107年以前的養豬廚餘回收狀況，顯示民眾對回收分類的態度和習慣有些鬆散，決定請各區清潔隊在收垃圾時，加強「破袋稽查」力度，大多以勸導為先，今年到目前為為已針對拒不配合者開罰9件，依廢清法處罰1200元。

高雄市環保局環衛科長呂世圳表示，107年時高雄一般家戶及民間清運業者的養豬廚餘收運數量，是8萬多噸；108年因為非洲豬瘟的緣故，停收了半年的養豬廚餘，去年7月才又恢復了乾、溼式廚餘的分類方式。但恢復原先的廚餘分類回收要求後，去年的養豬廚餘量銳減到3萬多噸，今年1到8月的回收量也不如預期，「顯示民眾對廚餘回收分類的螺絲鬆了，養豬廚餘回收量至今無法回復到非洲豬瘟期之前。」

呂世圳表示，在養豬廚餘去化部分，豬農設置的鍋爐溫度必須達到90度以上，才可自收養豬廚餘，目前通過環保局檢核的豬農有5家。民眾對廚餘分類不確實，減少了養豬廚餘回收量，垃圾溼度太高也會影響焚化爐的焚化效率及設備壽命。

高雄市環保局因此決定提高今年的垃圾「破袋稽查」件數要超過5萬件，比往年要增加三分之一，各區清潔隊到目前已執行了3萬7千多件。多數的民眾都很配合，且清潔隊員發現有魚目混珠、把廚餘放在一般垃圾裡的情形，都是以勸導為主，民眾也不好意思的說下次會改進。但有極少數民眾，被查獲還對清潔隊員惡言相向，覺得被找麻煩，這時清潔隊員也會請警察到場。勸說後又不合作者，就以違反廢棄物清理法第12條開罰，今年已有9件開罰1200元。

清潔隊員一邊破袋、還一邊教民眾，「熟廚餘」就是養豬廚餘，像是五榖雜糧米麵、罐頭調味料粉、吃剩肉菜水果、還有其他零食、加工品等；「生廚餘」就是堆肥廚餘，像是菜葉、果核、硬殼皮類，還有各類殘渣、骨頭等。

高雄市各區清潔隊加強破袋稽查率，提醒民眾做到垃圾及廚餘分類。圖／高雄市環保局提供
高雄市各區清潔隊加強破袋稽查率，提醒民眾做到垃圾及廚餘分類。圖／高雄市環保局提供

廚餘

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