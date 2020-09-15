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澎湖立槳課程師生漂流外海 縣府將增訂風力管理規範

聯合報 / 記者徐白櫻／連線即時報導
澎湖風櫃國小四名師生昨天下午被強風吹往外海，所幸行經漁船及時救援上船。圖／澎湖海巡隊提供
澎湖風櫃國小四名師生昨天下午被強風吹往外海，所幸行經漁船及時救援上船。圖／澎湖海巡隊提供

澎湖縣風櫃國小昨天進行立式划槳教學，4名師生意外被強風帶往外海划不回來，所幸路過漁船熱心搭救，3學生與1名老師有驚無險。澎湖縣府教育處表示，上課師生的安全防護沒問題，但風力因素導致水域課程增添變數，將邀集專家與參考資料研擬風速規範，強化海洋教學的安全網。

澎湖四面環海，全縣十所國中小力推海上划槳等項目的親海教學課程，甚至納入108課綱校編課程。昨天下午，10名馬公市風櫃國小師生在內海上立式划槳教學，其中兩艘立槳被強風帶往外海，4名師生無力返航，最後被漁船救起送回岸上。

澎湖縣府教育處指出，上課學生均依規定穿救生衣，岸上也有安排岸巡人員，相關水上規範沒問題，昨天風力低於冬天時節東北季風，卻導致上課師生吹往外海無力返回；澎湖縣教育處著手增訂風力級數規範，將參考中央氣象局資料或體育署頒訂的規定頒布辦法，制訂完善後函文各校遵守。

澎湖 108課綱 氣象局

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