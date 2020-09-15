向教師致敬！屏東縣政府表揚179名優異教師

屏東縣政府今天上午於縣府大禮堂舉辦「屏東縣109年教師節表揚大會」，本次共有179名教師獲獎，由屏東縣長潘孟安親自表揚，並期許屏東的教師能維持屏東的教育文化，同時表揚會現場，也展示由各國中小學生親自製作的教師節感恩卡，作為對教師的敬意。

「屏東縣109年教師節表揚大會」由幼兒園小朋友的表演做開場，會場上還展示來自屏東縣各國中小學生親自製作的教師節感恩卡，並將學生敬師、感謝的心意傳達給每位教師，縣府也以電子賀卡向屏東所有教師致謝。

屏東縣今年分別獲得，教育部師鐸獎、教育部杏壇芬芳獎、與教育部表揚優良特殊教育人，以及屏東縣推薦師鐸獎、教育奉獻獎、幼暉獎-績優幼兒園、幼暉獎-服務績優教保服務人員、服務屆滿40年資深優良教師、服務屆滿40年資深優良教保服務人員、服務屆滿30年資深優良教師、服務屆滿30年資深優良教保服務人員及退休菁英風華再現教師等，共計179位教師榮獲優良教師殊榮。

任教近30年的大同高中圖書館主任羅欣慧獲得師鐸獎，羅熱愛教學工作，也喜歡學習新的科技及課程設計，更喜歡教學時和學生的互動。

縣長潘孟安表示，教師是神聖的志業，國中小學的學習階段，是所有孩子們成長過程中最重要的印記，因此，從老師的敦敦教悔，讓孩子找到自己的亮點，才能有助學童在人生的舞台上發光發熱。

潘孟安說，衷心感謝所有辛勤付出的教師，將青春歲月奉獻給屏東教育界。