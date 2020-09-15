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影／可麗餅叔叔南北公益行 車程已超過26萬公里

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
黃仁鴻今天到台南市德高國小製作可麗餅，用美味散播愛。記者鄭惠仁／攝影
黃仁鴻今天到台南市德高國小製作可麗餅，用美味散播愛。記者鄭惠仁／攝影

在夜市賣可麗餅的黃仁鴻9年前和從事貿易的趙鍵斌走進育幼院，請小朋友吃可麗餅，接著走進教養院、偏鄉小校、監獄，用可麗餅散播愛，今天來到德高國小，讓小朋友吃得快樂也懂得助人。黃仁鴻說，到底繞了台灣幾圈也不曉得，不過，車里程已跑了26萬多公里，每當看到小朋友歡喜模樣，自己也高興，忘記一切辛苦。

可麗餅叔叔黃仁鴻早期開冰枝店，但因只營業半年，其他時間都閒閒沒事做，覺得無聊，2008年改賣可麗餅，但頭兩年也兼賣冰棒，由於他堅持純糖製冰棒，製成較繁瑣，最後專賣可麗餅。

2011年趙鍵斌找上他，詢問說，若他把年終獎金拿出來，是否願意陪他到育幼院、養老院做公益，免費請吃可麗餅，因他工作忙，起先有些猶豫，但最後仍答允，沒想到一做就愛上，樂此不疲。

黃仁鴻起先是開著老爺車做生意，但第1次開車要到東部的幼兒園，車子險爬不上坡，因此同年7月買了新車，專門做公益之旅用，就這樣上山下海，甚至到澎湖，已經開了26萬多公里。2017、2018年還到越南胡志明市用可麗餅散播愛，黃仁鴻說，越南的攤車還在，若有機會，希望能再去。

今年因疫情影響，請吃可麗餅的公益活動6月間才開始，黃仁鴻與趙鍵斌昨天來到德高國小，請幼兒園、四年級學生吃可麗餅，趙鍵斌也把助人的理念分享學生。趙鍵斌還帶來智利進口的葡萄乾，免費分送小朋友，讓孩子享受幸福的滋味。

黃仁鴻說，他每周3天在夜市賣可麗餅，另周二、四、六則去做公益，雖然南北奔波很辛苦，但每看到孩子高興的樣子，辛苦都化為喜樂。

黃仁鴻今天到台南市德高國小製作可麗餅，用美味散播愛。記者鄭惠仁／攝影
黃仁鴻今天到台南市德高國小製作可麗餅，用美味散播愛。記者鄭惠仁／攝影

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