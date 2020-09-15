聽新聞
test
0:00 / 0:00
不只100萬噸！旗山大林農地爐石暴增四倍 業者束手無策
高雄旗山大林農地非法掩埋百萬噸轉爐石，此刻正進行清運作業，高市議會今早安排市政考察，清運業者說，地底掩埋的廢棄物數量不是100萬噸而是400萬噸，涵蓋建築廢材與不明掩埋物，按原計畫清運有困難。現場公民團體痛批，高市府環保局監督機制不明，清運前未妥善評估才會造成今日數量暴增的僵局。
環保局長張瑞琿表示，400萬噸的計算法還要進一步確認，會跟地主清查當時的清運者是誰，若是非法棄置，依廢棄物清理法移送，會嚴格依照法令進行，是否要走向代清理之途，還要看萬大公司的清運計畫決定。
今天上午，高雄市議會警消衛環委員會安排市政考察，副議長陸淑美，以及李順進、朱信強與林宛蓉等市議員抵達旗山大林轉爐石掩埋場址。環保局人員簡報指出，大林段21筆土地，預估掩埋數量100萬噸，5月動工清運至今已清走1048頓，目前正研議「廢止」清運計畫，要求中聯、萬大、建發等三個清理義務人繳交89億元代履行費用。
萬大公司專業經理人林麗琪說，根據公司出貨單，掩埋爐石量為99萬噸，但開挖後發現，掩埋最深處26公尺，據專業檢測推估，地底掩埋物恐超過400萬噸，除爐石外還有建築廢材與不明掩埋物，開挖處遇雨崩塌、作業困難，爐渣去處也不好找，兩大問題都需要環保局協助。
高市議員李順進表示，高市公私營鋼鐵廠與工廠每年產生800萬噸爐渣、爐石與金屬廢棄物，尤其中鋼公司600萬噸交由中聯處理，環保局每個月都要認真追蹤。林宛蓉表示，若有違規、違法，市府要嚴辦、調查清楚。
旗山尊懷基金會表示，高市環保局應該明訂與公告監督機制，包括爐渣或廢棄物篩選標準、運輸、監工、期程等問題都要制定標準作業流程，環保局要硬起來，如果業者無法清除就要市府來代位清除。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言