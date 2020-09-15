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不只100萬噸！旗山大林農地爐石暴增四倍 業者束手無策

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會警消衛環委員會到旗山大林農地考察爐渣掩埋場，要求市府環保局針對違規部分要嚴辦。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會警消衛環委員會到旗山大林農地考察爐渣掩埋場，要求市府環保局針對違規部分要嚴辦。記者徐白櫻／攝影

高雄旗山大林農地非法掩埋百萬噸轉爐石，此刻正進行清運作業，高市議會今早安排市政考察，清運業者說，地底掩埋的廢棄物數量不是100萬噸而是400萬噸，涵蓋建築廢材與不明掩埋物，按原計畫清運有困難。現場公民團體痛批，高市府環保局監督機制不明，清運前未妥善評估才會造成今日數量暴增的僵局。

環保局長張瑞琿表示，400萬噸的計算法還要進一步確認，會跟地主清查當時的清運者是誰，若是非法棄置，依廢棄物清理法移送，會嚴格依照法令進行，是否要走向代清理之途，還要看萬大公司的清運計畫決定。

今天上午，高雄市議會警消衛環委員會安排市政考察，副議長陸淑美，以及李順進、朱信強與林宛蓉等市議員抵達旗山大林轉爐石掩埋場址。環保局人員簡報指出，大林段21筆土地，預估掩埋數量100萬噸，5月動工清運至今已清走1048頓，目前正研議「廢止」清運計畫，要求中聯、萬大、建發等三個清理義務人繳交89億元代履行費用。

萬大公司專業經理人林麗琪說，根據公司出貨單，掩埋爐石量為99萬噸，但開挖後發現，掩埋最深處26公尺，據專業檢測推估，地底掩埋物恐超過400萬噸，除爐石外還有建築廢材與不明掩埋物，開挖處遇雨崩塌、作業困難，爐渣去處也不好找，兩大問題都需要環保局協助。

高市議員李順進表示，高市公私營鋼鐵廠與工廠每年產生800萬噸爐渣、爐石與金屬廢棄物，尤其中鋼公司600萬噸交由中聯處理，環保局每個月都要認真追蹤。林宛蓉表示，若有違規、違法，市府要嚴辦、調查清楚。

旗山尊懷基金會表示，高市環保局應該明訂與公告監督機制，包括爐渣或廢棄物篩選標準、運輸、監工、期程等問題都要制定標準作業流程，環保局要硬起來，如果業者無法清除就要市府來代位清除。

高雄市議會警消衛環委員會到旗山大林農地考察爐渣掩埋場，要求市府環保局針對違規部分要嚴辦。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會警消衛環委員會到旗山大林農地考察爐渣掩埋場，要求市府環保局針對違規部分要嚴辦。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會警消衛環委員會到旗山大林農地考察爐渣掩埋場，農地開挖三米清運爐渣。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會警消衛環委員會到旗山大林農地考察爐渣掩埋場，農地開挖三米清運爐渣。記者徐白櫻／攝影

廢棄物 考察 建築

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