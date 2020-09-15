里港餛飩飄香秘訣 業者堅持採用台灣溫體豬
政府決定進口美豬、美牛引起爭議，屏東一家老字號餛飩工廠，堅持採用每天新鮮直送的屏東溫體豬製作包括餛飩、水餃、獅子頭等產品，口味鮮甜口碑佳，也有許多大賣場爭取上架，希望讓台灣豬的好味道能夠讓大家分享。
里港文富餛飩創始人趙文富原是西裝師傅，約一九三０年從福州渡海來台，在屏東里港落地生根後開始做餛飩生意，至今70多年也讓里港餛飩飄香遠近馳名，許多人到里港一定會來碗餛飩湯解饞，為了讓民眾可以隨時享用美味，第三代趙壽全花費鉅資興建工廠引進生產線，並有ISO22000/2018認證，除了著名的餛飩外，還開發水餃、鍋貼、獅子頭等產品，採用當天現宰溫體豬後腿絞肉，搭配獨門秘製黃金比例醬料，口感結實、肉汁豐富，皮薄又Q、入口即化，水餃肉餡飽滿，皮薄彈牙，風味更獨特鮮美，通路更是遍及全省，讓里港餛飩好口味可以隨時享用。
業者趙壽全表示，國人習慣吃溫體豬肉的鮮甜口感，所以他不會考慮改用進口豬肉，堅持用直送的溫體豬，絞肉是採當日現絞的方式製成，以確保食材新鮮，另外包括高麗菜、青蔥等蔬菜也都是台灣產地直送，才能確保新鮮美味。他希望讓遠近馳名的里港餛飩，方便讓大家可以隨時享用。
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