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里港餛飩飄香秘訣 業者堅持採用台灣溫體豬

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
國人習慣吃溫體豬肉的鮮甜口感，業者堅持用直送的溫體豬，絞肉是採當日現絞的方式製成，以確保食材新鮮。記者劉學聖／攝影
國人習慣吃溫體豬肉的鮮甜口感，業者堅持用直送的溫體豬，絞肉是採當日現絞的方式製成，以確保食材新鮮。記者劉學聖／攝影

政府決定進口美豬、美牛引起爭議，屏東一家老字號餛飩工廠，堅持採用每天新鮮直送的屏東溫體豬製作包括餛飩、水餃、獅子頭等產品，口味鮮甜口碑佳，也有許多大賣場爭取上架，希望讓台灣豬的好味道能夠讓大家分享。

里港文富餛飩創始人趙文富原是西裝師傅，約一九三０年從福州渡海來台，在屏東里港落地生根後開始做餛飩生意，至今70多年也讓里港餛飩飄香遠近馳名，許多人到里港一定會來碗餛飩湯解饞，為了讓民眾可以隨時享用美味，第三代趙壽全花費鉅資興建工廠引進生產線，並有ISO22000/2018認證，除了著名的餛飩外，還開發水餃、鍋貼、獅子頭等產品，採用當天現宰溫體豬後腿絞肉，搭配獨門秘製黃金比例醬料，口感結實、肉汁豐富，皮薄又Q、入口即化，水餃肉餡飽滿，皮薄彈牙，風味更獨特鮮美，通路更是遍及全省，讓里港餛飩好口味可以隨時享用。

業者趙壽全表示，國人習慣吃溫體豬肉的鮮甜口感，所以他不會考慮改用進口豬肉，堅持用直送的溫體豬，絞肉是採當日現絞的方式製成，以確保食材新鮮，另外包括高麗菜、青蔥等蔬菜也都是台灣產地直送，才能確保新鮮美味。他希望讓遠近馳名的里港餛飩，方便讓大家可以隨時享用。

國人習慣吃溫體豬肉的鮮甜口感，業者堅持用直送的溫體豬，以確保食材新鮮。記者劉學聖／攝影
國人習慣吃溫體豬肉的鮮甜口感，業者堅持用直送的溫體豬，以確保食材新鮮。記者劉學聖／攝影
屏東老字號餛飩工廠堅持採用每天新鮮直送的屏東溫體豬製作包括餛飩、水餃、獅子頭等產品，口味鮮甜口碑佳。記者劉學聖／攝影
屏東老字號餛飩工廠堅持採用每天新鮮直送的屏東溫體豬製作包括餛飩、水餃、獅子頭等產品，口味鮮甜口碑佳。記者劉學聖／攝影
屏東老字號餛飩工廠業者趙壽全，堅持採用每天新鮮直送的屏東溫體豬製作包括餛飩、水餃、獅子頭等產品，口味鮮甜口碑佳，也有許多大賣場爭取上架。記者劉學聖／攝影
屏東老字號餛飩工廠業者趙壽全，堅持採用每天新鮮直送的屏東溫體豬製作包括餛飩、水餃、獅子頭等產品，口味鮮甜口碑佳，也有許多大賣場爭取上架。記者劉學聖／攝影
國人習慣吃溫體豬肉的鮮甜口感，業者堅持用直送的溫體豬，絞肉是採當日現絞的方式製成，以確保食材新鮮。記者劉學聖／攝影
國人習慣吃溫體豬肉的鮮甜口感，業者堅持用直送的溫體豬，絞肉是採當日現絞的方式製成，以確保食材新鮮。記者劉學聖／攝影
里港文富餛飩花費鉅資興建工廠引進生產線，並有ISO22000/2018認證。記者劉學聖／攝影
里港文富餛飩花費鉅資興建工廠引進生產線，並有ISO22000/2018認證。記者劉學聖／攝影
屏東老字號餛飩工廠業者趙壽全，堅持採用每天新鮮直送的屏東溫體豬製作包括餛飩、水餃、獅子頭等產品，口味鮮甜口碑佳，也有許多大賣場爭取上架。記者劉學聖／攝影
屏東老字號餛飩工廠業者趙壽全，堅持採用每天新鮮直送的屏東溫體豬製作包括餛飩、水餃、獅子頭等產品，口味鮮甜口碑佳，也有許多大賣場爭取上架。記者劉學聖／攝影

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