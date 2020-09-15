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高雄力推5G和AI新創 陳其邁：將設智慧城市推動委員會

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左五）今天在亞馬遜網路有限公司（AWS）舉辦的講堂中宣布，要成立「數位城市推動委員會」，力推智慧科技產業。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁（左五）今天在亞馬遜網路有限公司（AWS）舉辦的講堂中宣布，要成立「數位城市推動委員會」，力推智慧科技產業。記者楊濡嘉／攝影

為了幫助高雄青年投入新創產業並提升競爭力，高雄市陳其邁今天出席亞馬遜網路有限公司主辦的講堂時表示，高市府將成立「智慧城市推動委員會」，全力協助5G和AI新創方面的發展和進軍國際。

亞馬遜網路有限公司（AWS）今天在高雄市舉辦「後疫情時代產業轉型與未來商機講堂」，該公司香港暨台灣總經理王定愷表示，亞馬遜總公司目前的股價約為3100美元，公司每年營收2800億美元，約1兆2000億台幣，相當台灣每年稅收的一半，AWS的營收占其中的400億美元，每年以30%的成長率成長，AWS很樂意跟台灣的新創業者共享這個成果。

王定愷說，全世界絕大多數獨角獸公司是AWS的客戶，像 Uber、NETFIX、 Airbnb，AWS跟跟新創從小在一起，從小把新創培養大；年輕人很有多新創思維，透過新經濟，很多底層可以翻轉，例如Airbnb，全世界最大的旅館業者，可是沒有經營一家實體旅館。新創產業無地域侷限，沒有南北差異，投入者也不用漂來漂去，重點是可以解決多少人的問題、就有多少商機和回報；陳其邁的4大優先，產業、 就業、交通、空汙轉型等優先，AWS有經驗和能量，希望能協助大家。

陳其邁談到高雄的數位產業發展，強調要由副市長羅達生、林欽榮、經發局長廖泰翔等強化亞洲新灣區數位產業的整合和推重，並宣示要成立「智慧城市推動委員會」，爭取國家和民間強大的資源，協助在智慧科技方面的新創發展，供給端和需求端都會做，會提供更好的服務。

陳其邁表示，行政院編160億的預算力推智慧科技，盼國際大廠到台灣投資，晶片、封測、半導體如果在台灣成立產業聚落，將是全世界最有價值的聚落；高雄要做5G和AI的聚落，而且要讓大公司帶小公司，因此要有系統整合商來帶小公司落地或走入國際，否則高雄永遠都做「柑仔店」。已請羅達生、林欽榮和廖泰翔在亞灣區達成5G聚落的目標，也盼AWS能協助高雄的新創業者「出海（走進國際之意）」。

高雄市長陳其邁要成立「數位城市推動委員會」，力推高雄智慧科技產業。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁要成立「數位城市推動委員會」，力推高雄智慧科技產業。記者楊濡嘉／攝影

陳其邁 創業 高雄市

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