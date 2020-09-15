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香蕉價跌！農業局：多元循環經濟利用協助穩定蕉價

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
農委會啟動香蕉次級品去化收購，以每公斤5元收購香蕉當肥料。記者徐白櫻／攝影
農委會啟動香蕉次級品去化收購，以每公斤5元收購香蕉當肥料。記者徐白櫻／攝影

近來香蕉價跌，農委會在高屏的香蕉產地啟動去化作業，高雄旗山與美濃兩地農會以每公斤5元價格收購格外品。高雄市政府農業局代理局長王正一表示，目前進入香蕉盛產季，為協助蕉農產銷並穩定香蕉價格，美濃和旗山區農會向中央農糧署提出多元循環經濟利用方案，協助農民處理香蕉次級品並提供補助，農業局也會輔導協助農會，不要破壞了秋季的「好蕉情」。

王正一表示，今年台灣氣候好、沒有什麼颱風，全台各地的農產都豐產，高雄也進入秋冬蕉的產季。高雄香蕉的種植面積2159公頃，約占全國產量14%，僅次於南投、屏東、嘉義，為全國第四位。高雄今年香蕉產量預估約5萬4532公噸。農業局訪查今天果菜市場的香舊批發價格，還有每公斤18.6元。

王正一說，為協助蕉農產銷並進一步穩定蕉價，美濃區農會及旗山區農會超前布署，主動提出多元循環經濟利用方案，收購次級品作為農產有機質肥料或是畜牧產飼料，讓價格較低的次級品不流入市面上，不僅消費者可以更容易買到品項良好、規格一致的香蕉，同時也讓市面上的蕉價穩定。

王正一表示，高雄香蕉的品質良好，農業局以「高雄首選」品牌投入國際行銷，積極參與國外各大食品展，尤其香蕉更是每年東京食品展中不可或缺的一員，不只是生鮮香蕉受到日方青睞，加工品的詢問度也相當高。目前每周穩定出口生鮮香蕉至日本市場1千至1200公斤，截至今年8月底外銷量達1081公噸。

除了傳統的批發市場通路外，農業局今年也在「高雄首選電商平台」、電視購物頻道等現代人的主力消費模式管道上，加強行銷力道，並推廣學童營養午餐採購食用，再透過全國百大企業認購及高雄綠色友善餐廳共同採購。農業局也公告「香蕉銷售運費補助計畫」，針對高雄市轄下農會或合作社直售一般消費者的運費，提供每箱50元補助，每箱10公斤，以促進團購消費。

香蕉 美濃

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